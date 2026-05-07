Полиция: информация о падении украинского дрона на поезд Рига - Даугавпилс является ложной

Полиция обращает внимание, что 5 мая около 21:00 в Государственную полицию поступила информация о возгорании первого вагона пассажирского поезда на участке Ницгале — Ваболе. По имеющейся сейчас у следствия информации, возгорание произошло в моторном отсеке поезда и, вероятнее всего, связано с неисправностью двигателя. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются в рамках уголовного процесса. На месте происшествия все пассажиры были эвакуированы, пострадавших не было.