За последние пять лет из Беларуси в Европу убежали сотни тысяч граждан. Сколько из них выбрали Латвию?
На V Конференции белорусов мира, которая недавно проходила в Варшаве, Народные посольства презентовали первые результаты исследования «Подсчет белорусов мира». Как сообщают независимые белорусские СМИ, исследование показало, сколько белорусов сегодня живет за пределами своей страны.
Исследователи приводят впечатляющую цифру — 981 679. Именно столько первых разрешений на жительство белорусы получили в странах Евросоюза за 2020−2024 годы. "Но она сильно завышена и не показывает реальную картину", - отмечают некоторые СМИ.
Дело в том, что первые разрешения могут включать различные ситуации: работа, учеба, долгосрочные визы, гуманитарные причины. Часть людей могла получить документы, но не оставаться в стране постоянно. Более того, если человек переезжал из страны в страну и несколько раз получал новое разрешение, то в каждой стране они будут считаться «первыми разрешениями». В реальности же их получит один человек.
В итоге был приведен более приближенный к реальности показатель — количество действующих разрешений на жительство в странах Евросоюза. Авторы отмечают — сейчас их около 387 тысяч. Конечно, это не окончательные цифры, ведь есть и те, кто получил гражданство или живет по другим основаниям.
В исследовании приводится статистика Евростата за 2024 год (за 2025-й данных пока, видимо, нет). Оказывается, после 2023 года число выданных «первых» ВНЖ снизилось на 37,9%.
Между тем, основной страной белорусской миграции в Европе остается Польша. На Польшу приходится около 65% всех действующих разрешений на жительство, выданных белорусам в ЕС, и около 86% первичных разрешений.
Как одни из главных пунктов назначения эмиграции из Беларуси названы также Литва, Испания и Грузия.
Латвия в исследовании не фигурирует. В начале массовой эмиграции белорусов в 2020 году латвийские власти, в отличие от литовских, не проявили энтузиазма, чтобы принять жителей соседней страны.
Согласно данным ЦСУ ЛР, в 2020 году в Латвию приехали на постоянное место жительство 312 белорусов, в 2021 году - 692, в 2022 году - 624, в 2023 году - 408, в 2024 году - 361. Данных за 2025 год еще нет.