Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 6 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Легкий беспорядок рискует превратиться в совсем не легкий. Лучше быть готовым к тому, что придется принимать меры по его ликвидации. Впрочем, все не так страшно, как кажется.
Телец
Сегодня чрезвычайно удачными должны оказаться те дела, которые будут связаны с финансовыми вопросами. Вы даже можете взять на себя решение чужих проблем, правда, со всей возможной осторожностью.
Близнецы
Сегодня к вам будут обращаться как к дельфийскому оракулу. Придется поддерживать реноме, хотя вам, возможно, далеко не всегда будет понятно, почему люди так жаждут именно вашего совета.
Рак
Сегодня с утра вы, возможно, не сможете найти свои розовые очки, и мир предстанет пред вами в сероватых тонах. Ну не все же радоваться жизни, надо и передохнуть иногда.
Лев
Сегодня настанет, наконец, момент, когда откладывать дальше принятие решения станет невозможно, ибо в противном случае решение рискует остаться непринятым, а вы будете загрызены собственной совестью.
Дева
Преодолевая полосу расставленных жизнью препятствий, старайтесь действовать не силой, а разумом. В противном случае ваши шансы на успешное преодоление дистанции близки к нулю.
Весы
Планируя какие-то дела на сегодняшний день, внесите поправку, которая позволила бы вам скользить по графику. Вам наверняка придется что-то спешно менять.
Скорпион
Сегодня вряд ли кто-нибудь сможет быть вам полезен. От предложений помочь лучше вежливо, но твердо отказаться. В одиночку вы быстрее достигнете желаемого.
Стрелец
Сегодня вы сможете черпать силу от звуков собственного голоса. Вы будете удачливы во всех видах устных переговоров.
Козерог
Планы на сегодняшний день будут по всей вероятности поломаны метеоритным потоком случайностей. Позаботьтесь о собственных тылах, возможно, сегодня придется отступать.
Водолей
Сегодня вам категорически противопоказана спешка. Если что-то требуется закончить немедленно, всеми правдами и неправдами постарайтесь отложить срок исполнения.
Рыбы
Сегодняшний день может начать очередную полосу неудач. Однако в ваших силах сократить ее длительность до минимума. Небольшое умственное усилие, и к вечеру все снова будет в порядке.