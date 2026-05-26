Курица "под шубой" в духовке: мягкое мясо, помидоры и аппетитный сыр сверху
Куриное филе может получиться сочным и совсем не скучным, если запечь его под «шубой» из помидоров, сыра и сметанного соуса. Это простой вариант ужина, который выглядит аппетитно, готовится без лишней возни и хорошо сочетается почти с любым гарниром.
Ингредиенты
- куриное филе — 600–700 г;
- помидоры — 2–3 шт.;
- твердый сыр — 120–150 г;
- сметана — 3–4 ст. л.;
- чеснок — 1–2 зубчика;
- горчица — 1 ч. л. по желанию;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- паприка или специи для курицы — по вкусу;
- растительное масло — для смазывания формы;
- зелень — для подачи.
Приготовление
Куриное филе промойте, обсушите и нарежьте на порционные куски. Если куски слишком толстые, их лучше разрезать вдоль или слегка отбить, чтобы мясо быстрее и равномернее пропеклось.
Посолите курицу, добавьте черный перец, паприку или любимые специи. Оставьте мясо на 10-15 минут, пока готовите остальные ингредиенты.
Помидоры нарежьте тонкими кружочками или ломтиками. Сыр натрите на крупной терке.
В отдельной миске смешайте сметану, измельченный чеснок, немного соли и перца. По желанию добавьте чайную ложку горчицы — она сделает вкус соуса более выразительным, но не слишком острым.
Форму для запекания слегка смажьте растительным маслом. Выложите куриное филе в один слой. Сверху распределите сметанный соус, затем положите помидоры и посыпьте все тертым сыром.
Запекайте курицу в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 25-35 минут. Время зависит от толщины кусочков. Готовое филе должно быть полностью пропеченным, но не пересушенным, а сыр — расплавленным и слегка подрумяненным.