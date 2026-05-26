Курица "под шубой" в духовке: мягкое мясо, помидоры и аппетитный сыр сверху
Фото: Otkrito.lv
Курица «под шубой» из простых продуктов!
Полезные советы

Курица "под шубой" в духовке: мягкое мясо, помидоры и аппетитный сыр сверху

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Куриное филе может получиться сочным и совсем не скучным, если запечь его под «шубой» из помидоров, сыра и сметанного соуса. Это простой вариант ужина, который выглядит аппетитно, готовится без лишней возни и хорошо сочетается почти с любым гарниром.

Ингредиенты

  • куриное филе — 600–700 г;
  • помидоры — 2–3 шт.;
  • твердый сыр — 120–150 г;
  • сметана — 3–4 ст. л.;
  • чеснок — 1–2 зубчика;
  • горчица — 1 ч. л. по желанию;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • паприка или специи для курицы — по вкусу;
  • растительное масло — для смазывания формы;
  • зелень — для подачи.

Приготовление

Куриное филе промойте, обсушите и нарежьте на порционные куски. Если куски слишком толстые, их лучше разрезать вдоль или слегка отбить, чтобы мясо быстрее и равномернее пропеклось.

Посолите курицу, добавьте черный перец, паприку или любимые специи. Оставьте мясо на 10-15 минут, пока готовите остальные ингредиенты.

Помидоры нарежьте тонкими кружочками или ломтиками. Сыр натрите на крупной терке.

В отдельной миске смешайте сметану, измельченный чеснок, немного соли и перца. По желанию добавьте чайную ложку горчицы — она сделает вкус соуса более выразительным, но не слишком острым.

Форму для запекания слегка смажьте растительным маслом. Выложите куриное филе в один слой. Сверху распределите сметанный соус, затем положите помидоры и посыпьте все тертым сыром.

Запекайте курицу в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 25-35 минут. Время зависит от толщины кусочков. Готовое филе должно быть полностью пропеченным, но не пересушенным, а сыр — расплавленным и слегка подрумяненным.

Темы

Кулинарные рецепты

Другие сейчас читают