С 1 июня в Иманте и Золитуде начнутся крупные дорожные ограничения: что изменится для водителей

Во время строительных работ движение по Юрмалас гатве будет закрыто. Объезд организуют по улице Зентенес, бульвару Анниньмуйжас и проспекту Курземес. При этом движение автотранспорта будет разрешено на участке Юрмалас гатве между проспектом Курземес и бульваром Анниньмуйжас до дорожного знака №301 «Въезд запрещен». На время работ будет обеспечен доступ к собственности жителей, расположенной на соответствующем участке строительства.