С 1 июня в Иманте и Золитуде начнутся крупные дорожные ограничения: что изменится для водителей
Фото: LETA
Юрмалас гатве частично закроют до 5 сентября (иллюстративное фото).
В Латвии

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

С 1 июня в районе Иманты и Золитуде начнутся серьезные дорожные ограничения: в Риге будут перестраивать перекресток Юрмалас гатве с проспектом Курземес и улицей Золитудес. Работы продлятся до 5 сентября, а водителям придется пользоваться объездом.

На время работ с 1 июня будут введены существенные изменения в организации движения, которые будут действовать до 5 сентября.

Цель проекта — расширить ответвление перекрестка на Юрмалас гатве, создав полосу для левого поворота на железнодорожный переезд на улице Золитудес. Это единственный переезд в этом районе.

После реализации проекта, как надеется самоуправление, улучшатся пропускная способность и организация движения, легковому и грузовому транспорту станет проще поворачивать к железнодорожному переезду на улице Золитудес, выезд из Иманты и Золитуде станет удобнее, заторы на самых загруженных направлениях сократятся, а движение общественного транспорта улучшится.

Во время строительных работ движение по Юрмалас гатве будет закрыто. Объезд организуют по улице Зентенес, бульвару Анниньмуйжас и проспекту Курземес. При этом движение автотранспорта будет разрешено на участке Юрмалас гатве между проспектом Курземес и бульваром Анниньмуйжас до дорожного знака №301 «Въезд запрещен». На время работ будет обеспечен доступ к собственности жителей, расположенной на соответствующем участке строительства.

Движение в зоне строительных работ на Юрмалас гатве будет ограничено и организовано в соответствии с временной схемой движения. С Юрмалас гатве будет разрешен правый поворот на улицу Золитудес. Минимальная ширина полосы движения составит 2,75 метра.

Для пешеходов на перекрестке проспекта Курземес, Юрмалас гатве и улицы Золитудес оборудуют временные тротуары и пешеходные переходы. При этом движение пешеходов будет отделено от зоны строительных работ.

Для обеспечения движения и приоритета общественного транспорта будут созданы полосы общественного транспорта на улице Зентенес в направлении от бульвара Анниньмуйжас к проспекту Курземес, а также на проспекте Курземес от улицы Зентенес до Юрмалас гатве.

Общественный транспорт будет курсировать по существующим маршрутам, но на время строительных работ остановка «Zolitūdes iela» будет закрыта в обоих направлениях.

Как агентство LETA узнало в Рижской думе, общая стоимость строительства составит 710 519 евро, включая строительный надзор и авторский надзор. Работы выполняет SIA ACBR.

