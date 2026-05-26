С 1 июня в Иманте и Золитуде начнутся крупные дорожные ограничения: что изменится для водителей
С 1 июня в районе Иманты и Золитуде начнутся серьезные дорожные ограничения: в Риге будут перестраивать перекресток Юрмалас гатве с проспектом Курземес и улицей Золитудес. Работы продлятся до 5 сентября, а водителям придется пользоваться объездом.
Цель проекта — расширить ответвление перекрестка на Юрмалас гатве, создав полосу для левого поворота на железнодорожный переезд на улице Золитудес. Это единственный переезд в этом районе.
После реализации проекта, как надеется самоуправление, улучшатся пропускная способность и организация движения, легковому и грузовому транспорту станет проще поворачивать к железнодорожному переезду на улице Золитудес, выезд из Иманты и Золитуде станет удобнее, заторы на самых загруженных направлениях сократятся, а движение общественного транспорта улучшится.
Во время строительных работ движение по Юрмалас гатве будет закрыто. Объезд организуют по улице Зентенес, бульвару Анниньмуйжас и проспекту Курземес. При этом движение автотранспорта будет разрешено на участке Юрмалас гатве между проспектом Курземес и бульваром Анниньмуйжас до дорожного знака №301 «Въезд запрещен». На время работ будет обеспечен доступ к собственности жителей, расположенной на соответствующем участке строительства.
Движение в зоне строительных работ на Юрмалас гатве будет ограничено и организовано в соответствии с временной схемой движения. С Юрмалас гатве будет разрешен правый поворот на улицу Золитудес. Минимальная ширина полосы движения составит 2,75 метра.
Для пешеходов на перекрестке проспекта Курземес, Юрмалас гатве и улицы Золитудес оборудуют временные тротуары и пешеходные переходы. При этом движение пешеходов будет отделено от зоны строительных работ.
Для обеспечения движения и приоритета общественного транспорта будут созданы полосы общественного транспорта на улице Зентенес в направлении от бульвара Анниньмуйжас к проспекту Курземес, а также на проспекте Курземес от улицы Зентенес до Юрмалас гатве.
Общественный транспорт будет курсировать по существующим маршрутам, но на время строительных работ остановка «Zolitūdes iela» будет закрыта в обоих направлениях.
Как агентство LETA узнало в Рижской думе, общая стоимость строительства составит 710 519 евро, включая строительный надзор и авторский надзор. Работы выполняет SIA ACBR.