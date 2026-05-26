ФОТО: в Иманте построят LIDO māja - проект за 30 млн евро разместят в здании бывшей "Радиотехники"
AS LIDO заключило договор с латвийской строительной компанией SIA AIMASA о строительстве нового проекта развития LIDO māja в Иманте. В ближайшие недели, после получения разрешения на строительные работы, планируется начать строительство.
LIDO māja станет современным производственным, складским и офисным комплексом, который впервые в истории предприятия объединит под одной крышей ключевые функции работы LIDO.
Председатель правления AS LIDO Рита Аузиня отмечает:
«Мы достигли очень важного этапа развития проекта и делаем следующий шаг к реализации LIDO māja. Для нас было важно выбрать надежного партнера с сильными компетенциями и опытом реализации масштабных проектов. Мы рады, что в конкурсе победила одна из ведущих строительных компаний Латвии. Верим, что успешное сотрудничество всех вовлеченных сторон позволит реализовать проект в высоком качестве и в предусмотренные сроки».
В связи с проектом AS LIDO в феврале этого года зарегистрировало предприятие SIA LIDO māja, выделив производство в отдельную дочернюю компанию. Это обеспечит централизованное производство для всех предприятий LIDO и станет неотъемлемой частью группы LIDO. Новое производство позволит существенно увеличить мощности по выпуску продуктов питания и создаст для компании более широкие возможности развития в Балтии, одновременно соблюдая все требования, установленные территориальным планированием Риги.
LIDO māja будет построена в Иманте: историческое здание Рижского завода Radiotehnika полностью обновят и адаптируют под нужды LIDO — производство продуктов питания, хранение и административные функции. Общая площадь будущего проекта достигнет 16 000 квадратных метров, а инвестиции в его реализацию составят более 30 миллионов евро. Завершить LIDO māja и сдать объект в эксплуатацию планируется во второй половине 2027 года — в год, когда LIDO будет отмечать 40-летие компании.
LIDO māja станет частью будущего многофункционального комплекса развития в Иманте, где также предусмотрена инфраструктура для развлечений, торговли и услуг общей площадью 88 000 квадратных метров. Владельцами и девелоперами проекта являются SIA KP4 и SIA KP3, с которыми LIDO заключило долгосрочный договор аренды на 20 лет. Оба предприятия принадлежат эстонскому предпринимателю Ивару Венделину.