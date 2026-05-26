ФОТО: в Иманте построят LIDO māja - проект за 30 млн евро разместят в здании бывшей "Радиотехники"

LIDO māja будет построена в Иманте: историческое здание Рижского завода Radiotehnika полностью обновят и адаптируют под нужды LIDO — производство продуктов питания, хранение и административные функции. Общая площадь будущего проекта достигнет 16 000 квадратных метров, а инвестиции в его реализацию составят более 30 миллионов евро. Завершить LIDO māja и сдать объект в эксплуатацию планируется во второй половине 2027 года — в год, когда LIDO будет отмечать 40-летие компании.