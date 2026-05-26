Песков отказался передавать Путину слова Звягинцева о войне - как отреагировал режиссер
Лауреат Каннского фестиваля режиссер Андрей Звягинцев жестко ответил Кремлю после слов Пескова о том, что у режиссера "нет права голоса", и снова призвал немедленно остановить войну.
Обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля, живущий в эмиграции российский кинорежиссер Андрей Звягинцев в понедельник заявил, что права голоса нет ни у него, ни у миллионов граждан России. Так режиссер прокомментировал ранее сказанные пресс-секретарем Кремля слова о том, что у Звягинцева «нет права голоса», чтобы требовать прекращения российской агрессии против Украины.
«Да, совершенно верно — нет у меня права голоса, как нет его сегодня у сотни миллионов россиян», — цитирует слова Звягинцева интернет-издание Meduza.
«Потому что вы никогда и не слышали их голос. Бандерлогами вы находили своих сограждан и в 2008-м», — заявил режиссер, напомнив фразу Владимира Путина о российской опозиции. «И в 2011-м. И в том же лукавом 2014-м. А далее со всеми остановками».
«И вот уже наш с вами общий могучий состав приближается к станции «тупик». И теперь — по моему скромному мнению — все, что было бы единственно правильным, рациональным и даже спасительным теперь для целой страны — не разглагольствовать, уводя от гнезда; не задавать гражданину своей страны лицемерного вопроса из 2022-го: «Где вы были последние 8 лет?». А действовать из принципа здесь и сейчас: завершать эту бессмысленную и беспощадную войну», — призвал режиссер.
«Ничего, кроме горя и слез; кроме разочарования и депрессивной апатии; кроме оторванных конечностей ваших сограждан во имя призрачной цели; кроме истребления молодых людей, нужных стране для строительства жизни и будущего. Ничего хорошего впереди не ждет, если не остановиться», — заявил Звягинцев.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник сообщил, что не станет передавать Путину призыв Звягинцева прекратить войну, прозвучавший на Каннском кинофестивале.
Во время церемонии в субботу, получая Гран-при фестиваля за фильм «Минотавр», режиссер обратился к российскому лидеру, заявив, что Путин — «единственный человек», который может остановить войну. Отвечая на вопрос, был ли этот призыв передан российскому руководителю, Песков сказал: «Я этого делать не буду. Не думаю, что это сделает кто-то другой».
Во время своей речи Звягинцев отметил, что понимает: Путин этого не увидит, однако считает, что «в его ближайшем окружении есть люди, которые знают, как передать ему эти слова». «Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном. Чтобы наконец прекратились бесчетные убийства людей», — сказал режиссер, обращаясь к Путину.