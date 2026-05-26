Врачи предупреждают о риске незаметной потери зрения - после 40 лет он резко возрастает

Внутри глаза постоянно вырабатывается жидкость, которая отводится в вены головы. Если отток работает недостаточно хорошо, внутриглазное давление может повышаться, повреждая зрительный нерв. Со временем снижается острота зрения и сужается поле зрения. Это означает, что постепенно, начиная с периферии, формируется так называемое туннельное зрение — человек видит только прямо перед собой, а боковое зрение исчезает. Глаукому часто называют «тихим похитителем зрения», потому что повышенное давление в глазах человек очень долго не ощущает.