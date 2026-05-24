Снятый в Латвии фильм Андрея Звягинцева "Минотавр" получил Гран-при Каннского фестиваля; режиссер обратился к Путину

Получая награду, Андрей Звягинцев в благодарственной речи обратился к Владимиру Путину и попросил его остановить войну. «Есть один человек, которому я бы хотел обратить сегодня свои слова от своего собственного имени. Он не пользуется VPN, чтобы увидеть эту церемонию в прямом эфире. Уверен, гораздо более важный вопрос ему приходится сейчас решать, но я знаю, что в его окружении есть люди, знающие, как передать ему эти слова. И вот эти слова. Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном. Чтобы наконец прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку, — вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого», — сказал Андрей Звягинцев.