Снятый в Латвии фильм Андрея Звягинцева "Минотавр" получил Гран-при Каннского фестиваля; режиссер обратился к Путину
Второй по значимости приз 79-го Каннского фестиваля присудили фильму "Минотавр" российского режиссера Андрея Звягинцева. Об этом сообщили на церемонии закрытия кинофестиваля.

Получая награду, Андрей Звягинцев в благодарственной речи обратился к Владимиру Путину и попросил его остановить войну. «Есть один человек, которому я бы хотел обратить сегодня свои слова от своего собственного имени. Он не пользуется VPN, чтобы увидеть эту церемонию в прямом эфире. Уверен, гораздо более важный вопрос ему приходится сейчас решать, но я знаю, что в его окружении есть люди, знающие, как передать ему эти слова. И вот эти слова. Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном. Чтобы наконец прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку, — вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого», — сказал Андрей Звягинцев.

«Минотавр» — первый фильм Звягинцева с 2017 года. Он снят в Латвии на русском языке. Сюжетная основа позаимствована у Клода Шаброля — это новое прочтение фильма «Неверная жена» 1969 года.

Звягинцев и его новый соавтор Семен Ляшенко пересобирают историю таким образом, что из очень французской она становится очень родной — историей образца 2022 года, времени «СВО» и мобилизации.

Обладателем главного приза Каннского фестиваля — «Золотой пальмовой ветви» — стала драма «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу.

Приз жюри получила Валеска Гризебах за фильм «Приключение мечты». Стало также известно, что приз за лучшую режиссуру разделили Павел Павликовский, снявший «Фатерлянд» и авторы картины «Черный шар» Хавьер Кальво и Хавьер Амбросси.

Награду за лучший сценарий получил Эммануэль Марре, режиссер и сценарист фильма «Человек своего времени». Приз за лучшую мужскую роль вручили Эммануэлю Маккиа и Валентину Кампанье за фильм «Трус» Лукаса Донта. Награда за лучшую женскую роль досталась Виржини Эфире и Тао Окамото, которые сыграли в фильме «Внезапно» Рюсукэ Хамагути. 

