Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 15 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы будете крайне категоричны во всяком действии. Если дело касается общепринятых правил - вы либо будете по ханжески следовать всякой букве, либо попрете супротив всех. Велика вероятность нарваться на неприятности.
Телец
Перед тем как отвечать на задаваемые вопросы, внимательно их проанализируйте на предмет наличия тайного смысла. В противном случае вы рискуете оказаться в дурацком положении.
Близнецы
Сегодня вы будете говорить, говорить и еще раз говорить. Постарайтесь хоть изредка делать паузы, хотя бы для того, чтобы быть в курсе реакции слушателей.
Рак
Сегодня вам не удастся выиграть противостояние, в лучшем случае придется пойти на компромисс. Стоит ли борьбу затевать, раз шансов нет?
Лев
Сегодняшний день хорош для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд. Ни к какой катастрофе, кроме, быть может, легкого чувства разочарования, которое, впрочем, скоро улетучится, ваши действия не приведут.
Дева
Тишина и спокойствие - вот чего вам будет не хватать сегодня, и именно к этому будет всеми силами стремиться ваш организм. Не удивляйтесь если он (т. е. организм) заснет посреди дня.
Весы
Трава, как известно, зеленее там, где нас нет. Сегодня соблазн переместиться в ту самую местность со столь зеленой растительностью может оказаться настолько большим, что вечером вы можете очнуться в самолете, следующем в Новую Зеландию.
Скорпион
Сегодня вы имеете реальный шанс обогатиться. Опытом ли, наличными ли - о том звезды умалчивают.
Стрелец
Вас кто-то использует. Если это вас устраивает, продолжайте в том же духе, но если вы этому не слишком рады, сегодня как раз тот самый день, когда вы можете высказать эксплуататору все, что думаете с минимальными потерями для себя самого.
Козерог
Сегодня у вас будет возможность отдохнуть, но досуг стоит тщательно спланировать. В противном случае вы не получите от него ни малейшего удовольствия.
Водолей
Вы склонны искать себе оправдание, хотя вас никто ни в чем и не обвиняет. Будьте осторожны сегодня, ибо в своих поисках вы можете увлечься.
Рыбы
Единственное, что будет омрачать сегодняшний день - это привычка к минимальному, но комфорту. Вам даже присесть удобно некогда будет. А в остальном - все прекрасно.