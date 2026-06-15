В нем нет необходимости: латвийский политик призвал отказаться от автобусного сообщения с Россией

Цилинскис также считает, что Латвии необходимо продолжать снижать уровень прямой торговли с Россией. По его мнению, даже если полностью прекратить такие связи одномоментно невозможно, государство может последовательно сокращать их в различных сферах. «Если нельзя сразу одним махом все закрыть, то в любом случае есть очень много вещей, с которых можно начать и которые можно уменьшить», — сказал политик.