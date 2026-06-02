Новый премьер поручил остановить торговлю с Россией - с некоторыми исключениями
Новое правительство Латвии готовит радикальный шаг — премьер-министр Андрис Кулбергс намерен добиваться прекращения торговли с Россией. Однако для отдельных отраслей могут сделать исключения.
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что поручит министру иностранных дел Байбе Браже найти решение для прекращения экспорта и импорта между Латвией и Россией. После заседания правительства Кулбергс подчеркнул, что по-прежнему твердо придерживается позиции о необходимости прекращения деловых связей с Россией.
«Это ненужная зависимость, которая лишь ухудшает ситуацию», — заявил премьер-министр.
По его словам, поиск конкретного механизма будет поручен Байбе Браже. При этом любые решения придется согласовывать с Европейским союзом, поскольку Латвия является частью единого европейского торгового пространства.
Одновременно глава правительства признал, что к некоторым секторам экономики невозможно применять одинаковый подход. В качестве примера он привел фармацевтическую отрасль. По словам Кулбергса, предприятия сектора не могут быстро переориентироваться на другие рынки, поскольку процесс сертификации продукции в новых странах занимает длительное время.
«Я знаю, что у них есть план, они сокращают объемы, но это невозможно прекратить за один день», — отметил премьер.
Кулбергс также подчеркнул, что латвийские фармацевтические компании обладают значительными химическими и биологическими компетенциями, а также производственными мощностями, которые могут оказаться важными для обеспечения национальной безопасности в кризисной ситуации.
«Эти возможности необходимо сохранить», — заявил он.
Премьер сообщил, что намерен встретиться с представителями фармацевтической отрасли для обсуждения этих вопросов.
Отвечая на вопрос журналистов о том, означает ли его позиция полный отказ от импорта и экспорта с Россией с сохранением отдельных исключений, Кулберг подтвердил именно такой подход. При этом он не смог уточнить, какие еще отрасли, помимо фармацевтики, могут попасть в список исключений.
Согласно официальным данным, за первые три месяца текущего года Латвия экспортировала в Россию товаров на сумму 244,15 миллиона евро, а импортировала российской продукции на 10,51 миллиона евро.