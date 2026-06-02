Новый премьер поручил остановить торговлю с Россией - с некоторыми исключениями
Фото: LETA
Андрис Кулбергс допустил исключения при отказе от торговли с Россией.
В Латвии

Новый премьер поручил остановить торговлю с Россией - с некоторыми исключениями

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Новое правительство Латвии готовит радикальный шаг — премьер-министр Андрис Кулбергс намерен добиваться прекращения торговли с Россией. Однако для отдельных отраслей могут сделать исключения.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что поручит министру иностранных дел Байбе Браже найти решение для прекращения экспорта и импорта между Латвией и Россией. После заседания правительства Кулбергс подчеркнул, что по-прежнему твердо придерживается позиции о необходимости прекращения деловых связей с Россией.

«Это ненужная зависимость, которая лишь ухудшает ситуацию», — заявил премьер-министр.

По его словам, поиск конкретного механизма будет поручен Байбе Браже. При этом любые решения придется согласовывать с Европейским союзом, поскольку Латвия является частью единого европейского торгового пространства.

Одновременно глава правительства признал, что к некоторым секторам экономики невозможно применять одинаковый подход. В качестве примера он привел фармацевтическую отрасль. По словам Кулбергса, предприятия сектора не могут быстро переориентироваться на другие рынки, поскольку процесс сертификации продукции в новых странах занимает длительное время.

«Я знаю, что у них есть план, они сокращают объемы, но это невозможно прекратить за один день», — отметил премьер.

Кулбергс также подчеркнул, что латвийские фармацевтические компании обладают значительными химическими и биологическими компетенциями, а также производственными мощностями, которые могут оказаться важными для обеспечения национальной безопасности в кризисной ситуации.

«Эти возможности необходимо сохранить», — заявил он.

Премьер сообщил, что намерен встретиться с представителями фармацевтической отрасли для обсуждения этих вопросов.

Отвечая на вопрос журналистов о том, означает ли его позиция полный отказ от импорта и экспорта с Россией с сохранением отдельных исключений, Кулберг подтвердил именно такой подход. При этом он не смог уточнить, какие еще отрасли, помимо фармацевтики, могут попасть в список исключений.

Согласно официальным данным, за первые три месяца текущего года Латвия экспортировала в Россию товаров на сумму 244,15 миллиона евро, а импортировала российской продукции на 10,51 миллиона евро.

Темы

Санкции против РоссииЛатвияСеймРоссияЕвропейский союзСейм ЛатвииАндрис КулбергсЭкспорта

Другие сейчас читают