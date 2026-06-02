ФОТО: 53 воспитанника студии театра Чехова завершили сезон выпускными спектаклями

Выпускные спектакли Студии театра Чехова

Сезон детской и юношеской студии театра Чехова в этом году завершился серией выпускных спектаклей, собравших зрителей на итоговые выступления воспитанников и мероприятия по случаю окончания сезона.

Выступления возрастной группы от 7 до 13 лет прошли 30 и 31 мая, а группа в возрасте от 14 до 18 лет представила свои сценические работы 31 мая и 1 июня.

В этом году студию окончили 53 воспитанника — 31 ребенок в младшей группе и 22 подростка в старшей группе. В течение сезона студийцы осваивали основы актерского мастерства, сценическую речь, движение и импровизацию, развивая как творческие навыки, так и умение работать в команде.

Одним из самых значимых событий сезона стал организованный в январе открытый урок для родителей, где семьи могли познакомиться с учебным процессом и воочию увидеть прогресс воспитанников.

Команда студии особенно гордится знаниями и развитием детей и подростков в области театрального искусства и ремесла. Педагоги подчеркивают, что самым значимым достижением является уверенность студийцев, их креативность и умение быть на сцене.

В этом сезоне со студийцами работали педагоги Вадим Гроссман, Наталия Щеглова, Дана Бйорк, Эвилена Протекторе, Артур Скутельский, Лиза Мания, а также драматург Артурс Дицис.

Прием новых участников на следующий сезон запланирован на август. Подробная информация о наборе будет объявлена отдельно.

