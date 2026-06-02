В России охотники приняли подростка за животное и выстрелили в голову
17-летний Руслан погиб в кузбасском лесу после роковой ошибки охотников. Подростка приняли за животное и выстрелили в голову. Теперь мать требует самого строгого наказания для виновных.
В Кемеровской области России произошла трагедия, которая потрясла местных жителей и вызвала широкий общественный резонанс. В ночь на 31 мая недалеко от села Междугорное был смертельно ранен 17-летний Руслан. По версии следствия, подростка приняли за животное во время охоты и выстрелили в него из ружья.
Как установили следователи, Руслан вместе со своим другом Максимом катался на мопедах по лесу. В какой-то момент молодые люди заметили вдали свет фар и решили, что это может быть патруль полиции. Чтобы избежать встречи, подростки спрятались в кустах.
Именно в этот момент рядом оказались трое местных охотников, возвращавшихся домой. По предварительным данным, мужчины заметили в зарослях силуэт живого существа. Один из них направил в сторону кустов тепловизор, после чего другой произвел выстрел. Пуля попала Руслану в голову. Полученное ранение оказалось смертельным.
Мать погибшего подростка не скрывает своего горя и требует максимально строгого наказания для виновных. «Один был с ружьем, другой светил прожектором. Потом выстрел. Попало в Руслана. Максим побежал. Потом они кричали: "Выходите, мы вас не тронем". Хочу, чтобы они были наказаны, больше ничего не надо», — рассказала женщина. Руслан был единственным ребенком в семье.
По данным следствия, после произошедшего охотники покинули место происшествия, однако спустя несколько часов сами явились в полицию. Все они задержаны.
Отдельное внимание сейчас уделяется версии о возможном использовании тепловизора. Некоторые источники предположили, что охотники могли ошибочно принять подростка за животное из-за особенностей работы прибора. Однако специалисты относятся к этой версии скептически и поясняют, что современные тепловизоры позволяют получать достаточно детальную картину.
«Нужно смотреть, какой у них был тепловизор. С помощью новых моделей можно даже определить пол животного. Но на старых может отображаться лишь тепловое пятно, которое действительно иногда трудно различить», — отмечает специалист.