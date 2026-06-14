Мошенник из украинского колл-центра рассказал, как жителей Латвии обманывали по телефону

По словам задержанного, он откликнулся на объявление о работе в Telegram. Ему обещали высокий заработок — от 3000 до 5000 евро в неделю. Он утверждает, что деньги были нужны на лечение больного отца, однако этот рассказ вызывает вопросы: позже выяснилось, что задержали его после возвращения из многомесячной поездки в Россию.