Определены самые недружелюбные по отношению к туристам страны Европы
Согласно новому исследованию цифровой развлекательной платформы JB.com, Испания, Италия и Франция возглавляют список европейских стран, где сопротивление овертуризму выражено в наибольшей степени.
Как сообщает Euronews, официальная статистика частично объясняет ситуацию: в первые четыре месяца 2026 года число туристов в Испании выросло на 3,4 %, а в июне страна ожидает увеличения на 7,1 % числа пассажиров международных рейсов по сравнению с прошлым годом
В июне также ожидается рост турпотока в Италии и Франции – на 12 % и 2,6 % соответственно по сравнению с тем же периодом 2025 года.
Напротив, Кипр и Албания, по данным JB.com, признаны самыми гостеприимными для туристов странами Европы: там не зафиксировано протестов против гостей и минимально регуляторное давление на путешественников.
В исследовании анализировались интенсивность протестов, внимание к ним СМИ, ставки туристических налогов и соотношение числа гостей и постоянных жителей в 30 странах мира.
Испания, занявшая первое место среди 30 проанализированных стран, зарегистрировала акции протеста против туризма в 40 с лишним городах по всей стране – от Барселоны до Канарских островов.
В июне прошлого года демонстранты прошли маршем по центру Барселоны с плакатами протеста и поливали людей из водяных пистолетов в популярных у туристов местах.
Следом за Испанией идет Италия. Среди протестующих городов значатся Венеция, Рим, Флоренция, Неаполь и Милан. Некоторые активисты срывали локбоксы, в которых владельцы объектов краткосрочной аренды составляют ключи клиентам... Стремясь сдержать чрезмерный туризм, власти Венеции вновь ввели плату для однодневных посетителей города в определённые дни с пятницы по воскресенье на летний период.
Тем временем во Франции по всей стране проходили акции протеста в Марселе, Ницце и Париже, там также также набирает силу движение против круизных лайнеров, что свидетельствует об активном сопротивлении жителей как в крупных городах, так и в прибрежных туристических зонах.
Как ранее писал Otkrito.lv, экономиста поразило, что при отсутствии туристов в Латвии резко подорожали услуги отелей.