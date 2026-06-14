В Елгаве перед новым учебным годом ищут учителей: больше всего не хватает педагогов латышского языка

В общеобразовательных учреждениях больше всего нужны учителя латышского языка и литературы, математики, а также дизайна и технологий. В нескольких школах также актуальны вакансии учителей музыки, спорта и здоровья, информатики, английского языка, биологии, химии, немецкого языка, истории и социальных знаний, театрального искусства, преподавателей индивидуальной игры на инструменте, логопедов, помощников педагога и учителей начальных классов.