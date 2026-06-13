Большинство советских многоэтажек Латвии нуждаются в капитальном ремонте - кризис может наступить уже скоро

"Мы слишком много внимания уделяем слову "энергоэффективность", ставя его в центр, хотя это важный аспект, который может служить ключом к решению проблемы. Самая большая проблема - это общее техническое состояние домов. Дома в Риге нуждаются в полном ремонте, что включает в себя и решения по повышению энергоэффективности. Если работа будет продолжаться в том же темпе, через 20 лет в Риге будет не хватать жилплощади", - заявил директор Рижского энергетического агентства Карлис Гринбергс.