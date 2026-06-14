Этичные хакеры проверят системы Национальной службы здравоохранения

Национальная служба здравоохранения (NVD) объявила закупку на проведение аудита безопасности системы расчетов за услуги здравоохранения «Система управленческой информации» и других информационных систем, находящихся в ведении службы. Об этом свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками и в положении о закупке.