В Украине у русского языка отобрали статус "защищаемого". Что теперь с ним будет?

Что практически будет означать исключение русского языка из этого списка? Люди в Украине, которые хотят общаться на русском, будут и дальше на нем говорить — в бытовом плане ничего не изменится. Но государство больше не берет на себя обязательства поддерживать российские культурные центры, изучение русского языка, издание русских книг.