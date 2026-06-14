В Украине у русского языка отобрали статус "защищаемого". Что теперь с ним будет?
Как сообщает BBC, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4699-IX, который исключает русский язык из перечня языков, подлежащих защите в Украине в соответствии с Европейской хартией.
Верховная рада Украины проголосовала за законопроект еще в декабре 2025 года. Зеленский подписал документ лишь через семь месяцев, и теперь он вступает в силу. Отныне положения Хартии, касающиеся региональных или миноритарных языков в Украине, не будут распространяться на русский язык.
В новой редакции закона в Украине будет действовать защита для следующих языков: белорусского, болгарского, гагаузского, иврита, идиша, караимского, крымскотатарского, крымчакского, немецкого, новогреческого, польского, ромского, румейского, румынского, словацкого, венгерского, урумского и чешского.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что русский язык на сегодняшний день в Украине, вследствие своего господства на протяжении нескольких веков, остается наиболее употребительным языком национальных меньшинств, и нет оснований считать, что ему что-то угрожает.
Что практически будет означать исключение русского языка из этого списка? Люди в Украине, которые хотят общаться на русском, будут и дальше на нем говорить — в бытовом плане ничего не изменится. Но государство больше не берет на себя обязательства поддерживать российские культурные центры, изучение русского языка, издание русских книг.