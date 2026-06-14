Возложение цветов у Музея оккупации (14.06.26)
Президент Латвии Эдгар Ринкевич, латвийские политики и жители в День памяти жертв коммунистического геноцида возложили цветы к мемориалу жертв советской ...
ФОТО: президент возложил цветы у Музея оккупации и призвал защищать независимость Латвии
Президент Латвии Эдгар Ринкевич, латвийские политики и жители в День памяти жертв коммунистического геноцида возложили цветы к мемориалу жертв советской оккупации «Прикосновение истории».
Вспоминая массовые депортации, произошедшие 85 лет назад, Эдгар Ринкевич отметил, что коммунистический режим пытался уничтожить лучших представителей латвийского народа — предпринимателей, интеллигенцию и патриотов, которые укрепляли независимое Латвийское государство.
«Людей, единственным преступлением которых было то, что они были патриотами Латвии», — сказал президент.
Он подчеркнул, что оккупация нанесла Латвии огромный ущерб, и государство было бы гораздо сильнее, если бы этих репрессий не произошло.
Президент отдельно обратил внимание на современную ситуацию с безопасностью в Европе.
«У границ нашего государства сгущаются черные тучи», — сказал он, подчеркнув, что именно в таких обстоятельствах особенно важно сохранять историческую память.
Ринкевич предупредил, что угрозу представляют не только тоталитарные режимы, но и равнодушие к событиям прошлого.
«Убивают не только тоталитарные режимы — убивает и молчание. Молчание убивает память», — заявил президент.
Ринкевич также напомнил о встрече с так называемыми сибирскими детьми — людьми, которые во время депортаций были детьми или родились в ссылке. По словам президента, их истории важны для понимания как трагедий прошлого, так и современных угроз. «Именно к их воспоминаниям нужно прислушиваться, потому что без них мы не сможем адекватно оценить и те угрозы, которые сейчас идут с востока», — отметил глава государства.
14 июня президент Латвии Эдгар Ринкевич в Рижском замке встретился с репрессированными — детьми Латвии, которые 14 июня 1941 года были вывезены в Сибирь.
В завершение своей речи президент призвал латвийское общество объединиться вокруг общей цели — защиты свободы и независимости государства. «Свобода и независимость нашего государства — единственная красная линия. Все остальное второстепенно», — сказал Ринкевич.
Он поблагодарил репрессированных за их силу и стойкость, подчеркнув, что именно их опыт и истории помогают укреплять способность общества противостоять любым угрозам.
Как уже сообщалось, в воскресенье исполняется 85 лет со дня депортаций 14 июня 1941 года, когда коммунистический режим Советского Союза выслал в Сибирь более 15 000 жителей Латвии, в том числе тысячи детей. В этот день по всей Латвии проходят памятные мероприятия в честь жертв коммунистического геноцида.