ФОТО: президент возложил цветы у Музея оккупации и призвал защищать независимость Латвии

Ринкевич также напомнил о встрече с так называемыми сибирскими детьми — людьми, которые во время депортаций были детьми или родились в ссылке. По словам президента, их истории важны для понимания как трагедий прошлого, так и современных угроз. «Именно к их воспоминаниям нужно прислушиваться, потому что без них мы не сможем адекватно оценить и те угрозы, которые сейчас идут с востока», — отметил глава государства.