В Латвии сохранится прохладная погода.
В Латвии
Сегодня 18:11
В понедельник Латвию снова накроют дожди: местами возможны сильные осадки и грозы
Латвию снова ждет прохладный и дождливый день: местами осадки усилятся, а во второй половине дня возможны грозы.
Ночь будет облачной, однако местами небо прояснится. Во многих районах ожидается кратковременный дождь. При слабом ветре воздух остынет до +8…+13°, а в отдельных районах сгустится туман.
В столице небо временами будет проясняться, но местами облака принесут дождь. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха опустится до +11…+12°.
Днем небо прояснится лишь местами, по стране время от времени будет идти дождь. Во второй половине дня местами осадки будут сильными, кое-где возможна гроза. Ветер останется слабым, максимальная температура воздуха ожидается в пределах +13…+16°.
В Риге днем небо будет преимущественно облачным, временами пройдет дождь, во второй половине дня возможна гроза. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +14…+16°.