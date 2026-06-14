Однопартиец Барташевича арестован по подозрению в передаче информации России
Член правления партии "Вместе для Латвии" Илья Подколзин задержан и позднее арестован в рамках расследования о возможной передаче информации связанной с российскими спецслужбами группе "Антифашисты Прибалтики", сообщила в воскресенье передача "Ничего личного" на TV3.
По имеющейся в распоряжении передачи информации, Подколзин является одним из нескольких человек, попавших в поле зрения Службы государственной безопасности (VDD) в связи с деятельностью этой группы.
Как сообщили в паредаче, "Антифашисты Прибалтики" собирали и передавали российским службам информацию о военных объектах, грузах, а также о лицах и предприятиях, поддерживающих Украину. Канал на платформе Telegram ведет сбежавший из Латвии Сергей Васильев, который пересылал полученные сведения лицам, связанным с российскими спецслужбами. "Ничего личного" сообщает, что утекшая из России переписка свидетельствует о контактах Подколзина с Васильевым. В ней упоминается, что Подколзин в 2023 и 2024 годах неоднократно ездил в Москву, где встречался с Васильевым.
Из материалов, оказавшихся в распоряжении передачи, следует, что Подколзин, используя псевдоним "Вадим Седов", отправлял информацию об объектах на территории Рижского аэропорта, в том числе об ангарах и находящихся в них грузах.
Аэропорт "Рига" отказался комментировать передаче, насколько правдива эта информация и могла ли ее передача российским службам нанести ущерб.
Руководитель партии "Вместе для Латвии", отстраненный от должности мэра Резекне Александр Барташевич, заявил передаче, что у него нет информации об обстоятельствах задержания Подколзина, и указал, что не может представить, чтобы Подколзин мог совершить преступления такого рода. Барташевич, который знает Подколзина со школьных лет, рассказал, что у задержанного есть квалификация капитана воздушного судна и он работал пилотом в нескольких компаниях.
Общедоступная информация свидетельствует, что Подколзин в свое время был депутатом Даугавпилсской думы, руководил представительством Латвийского агентства инвестиций и развития в России, работал экономическим атташе в посольстве Латвии, а также работал в авиационной отрасли.
В Латвии в связи с деятельностью "Антифашистов Прибалтики" подозреваемыми признаны шесть человек. До суда дошли дела в отношении двух лиц, а несколько подозреваемых сбежали в Россию.