Однопартиец Барташевича арестован по подозрению в передаче информации России

Как сообщили в паредаче, "Антифашисты Прибалтики" собирали и передавали российским службам информацию о военных объектах, грузах, а также о лицах и предприятиях, поддерживающих Украину. Канал на платформе Telegram ведет сбежавший из Латвии Сергей Васильев, который пересылал полученные сведения лицам, связанным с российскими спецслужбами. "Ничего личного" сообщает, что утекшая из России переписка свидетельствует о контактах Подколзина с Васильевым. В ней упоминается, что Подколзин в 2023 и 2024 годах неоднократно ездил в Москву, где встречался с Васильевым.