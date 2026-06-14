В Мадонском крае обновят 17 км дорог: работы обойдутся почти в миллион евро
В Мадонском крае почти 17 километров улиц и дорог обновят методом двойной поверхностной обработки. Работы должны уменьшить пыль на гравийных участках, улучшить сцепление и сделать движение безопаснее.
В Мадонском крае за 944 508 евро без налога на добавленную стоимость планируют обновить покрытие 47 участков улиц и дорог общей протяженностью почти 17 километров. Работы будут выполнены методом двойной поверхностной обработки.
Цель работ — улучшить качество покрытия улиц и дорог, повысить безопасность движения, уменьшить пыление гравийных дорог и сделать поездки более комфортными.
Как поясняют в самоуправлении, двойная поверхностная обработка защищает дорожное покрытие от воздействия погодных условий, особенно воды, а также транспортной нагрузки. Этот метод восстанавливает текстуру дорожной поверхности, улучшает сцепление и продлевает срок службы покрытия. Хотя он не повышает несущую способность дорожной конструкции, он помогает дольше сохранять ее состояние, защищая покрытие от воды.
Качественная текстура дорожной поверхности снижает риск скольжения автомобилей, что является одним из важных условий повышения безопасности движения. Поверхностная обработка считается сравнительно экономичным, но эффективным решением для содержания дорог и особенно подходит для участков улиц с небольшой или средней и равномерной интенсивностью движения.