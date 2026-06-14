В Мадонском крае обновят 17 км дорог: работы обойдутся почти в миллион евро

Как поясняют в самоуправлении, двойная поверхностная обработка защищает дорожное покрытие от воздействия погодных условий, особенно воды, а также транспортной нагрузки. Этот метод восстанавливает текстуру дорожной поверхности, улучшает сцепление и продлевает срок службы покрытия. Хотя он не повышает несущую способность дорожной конструкции, он помогает дольше сохранять ее состояние, защищая покрытие от воды.