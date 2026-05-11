"Это дорога советских времен!" Дальнобойщик - о безопасности на автомагистралях в Латвии
В первой половине апреля на Лиепайском шоссе произошло тяжелое столкновение грузовых автомобилей, в котором были задействованы пять транспортных средств. В Государственной полиции указывают, что аварию, возможно, спровоцировал один из водителей грузовиков. После этого происшествия возникают вопросы о безопасности на дорогах Латвии и о том, как сами водители оценивают качество дорог в стране.
Один из опытных дальнобойщиков, Янис, который сейчас ездит по Швеции, Дании и Норвегии, но большую часть времени проводит в Швеции, дал свою оценку дорожной безопасности, сравнив ситуацию с другими странами. Янис, имеющий большой опыт работы как в Латвии, так и в Европе, подчеркивает, что если сравнивать латвийские дороги с другими, особенно со шведскими, то ситуация выглядит драматично.
«В Латвии нормальные дороги есть только вокруг Риги и частично на Таллинском шоссе. А вот в Курземе, особенно по дороге в Лиепаю, — это дорога советских времен, которая просто не подходит для современного движения», — объясняет Янис.
Он отмечает, что в Швеции дорогам уделяется гораздо больше внимания — на многих дорогах второй категории установлены тросовые разделители, чтобы предотвратить обгоны и исключить опасные маневры.
«Здесь думают о водителях и безопасности. Дороги двухполосные, а шведские водители — и грузовиков, и легковых автомобилей — гораздо ответственнее и дисциплинированнее, чем латвийские», — добавляет он.
Янис подчеркивает, что культура вождения в Латвии намного опаснее. «В Латвии люди несутся сами не зная куда, создавая опасные ситуации. У меня были случаи, когда по дороге из Лиепаи в Ригу происходило как минимум три аварийные ситуации только потому, что кто-то обгонял на поворотах, не думая о последствиях», — рассказывает он. В Швеции же водители ездят гораздо спокойнее, и даже во время дождя не превышают 80 км/ч, потому что такая манера езды у них буквально “воспитана”.
Говоря о водителях грузовиков, Янис подчеркивает, что любой водитель должен осознавать: он управляет транспортным средством массой 40 тонн.
«К сожалению, у многих водителей недостаточно опыта, чтобы понимать, как правильно маневрировать и выбирать безопасную скорость движения», — отмечает Янис.
Он добавляет, что за аварию на Лиепайском шоссе, возможно, ответственен водитель грузовика, который отвлекся на телефон. «Если за рулем берешь телефон в руки — это сотые доли секунды, которые могут закончиться трагедией. Я сам никогда не беру телефон в руки, у меня есть держатель, а если кто-то звонит, я разговариваю через систему автомобиля, продолжая смотреть на дорогу», — подчеркивает Янис.
Одними из главных причин, по которым водители грузовиков часто попадают в аварии, Янис называет безрассудство, недисциплинированность и нехватку опыта.
«Нужно иметь голову на плечах, чтобы понимать: ты едешь не на легковой машине, а на огромном грузовике, которому гораздо сложнее тормозить и маневрировать», — добавляет он.
