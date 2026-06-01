Деньги есть, но быстро не получится: Стакис объяснил, что мешает усилить оборону
Мартиньш Стакис назвал две оборонные задачи, которые особенно важны для Латвии.
Европа готовит резкое увеличение расходов на оборону, но одних денег для быстрого решения ключевых проблем недостаточно. Евродепутат Мартиньш Стакис считает, что для Латвии особенно важны противовоздушная оборона, укрепление границы и готовность общества к новым рискам, включая угрозу дронов.

Отвечая на вопрос о странах восточного фланга, многолетнем бюджете Европейского союза (ЕС), бюджете ЕС на 2027 год и укреплении оборонных возможностей, депутат Европейского парламента Мартиньш Стакис назвал приоритеты, которые, по его мнению, необходимо усиливать.

Евродепутат выделил два важных для Латвии направления — эшелонированную противовоздушную оборону и укрепление физической границы для стран, которые граничат с Беларусью и Россией. Он пояснил, что в следующем многолетнем бюджете ЕС на нужды обороны предусмотрен значительный рост финансирования, и часть этих мероприятий можно было бы финансировать именно из этого бюджета.

Политик подчеркнул, что Европа осознала значение военной мобильности. По словам Стакиса, в следующем многолетнем бюджете ЕС финансирование военной мобильности планируется увеличить в десять раз — с 10 млрд евро почти до 100 млрд евро. Однако, по его мнению, даже этого все еще недостаточно.

Стакис отметил, что значительное финансирование будет доступно и для гражданской обороны. По его мнению, многие страны понимают, что риски, создаваемые Россией и Беларусью, — это проблема не только тех государств, которые имеют с ними общую границу. Он указал, что в современных условиях дроны могут преодолевать большие расстояния и достигать других стран, поэтому необходимо думать о том, как готовить общество к таким ситуациям.

«Финансирование — не та проблема, о которой нам сейчас нужно думать. Например, Европейский инвестиционный банк щедро готов финансировать различные оборонные проекты, недавно также было объявлено о создании нового оборонного банка, который был бы готов выдавать деньги на очень выгодных условиях», — сказал политик, добавив, что вопрос денег сейчас можно отложить в сторону.

В то же время Стакис подчеркнул, что противовоздушная оборона — это проблема, которую невозможно решить быстро. Хотя в Европе создана собственная система противовоздушной обороны, Латвия первые системы ПВО получит только в этом году, а остальные — в течение трех лет. Он призвал учитывать, что потребуется время, чтобы люди научились с ними работать, и этот вопрос нельзя быстро решить даже при наличии больших денег.

Политик также пояснил, что для Украины намечены 200 млрд евро, из которых 90 млрд евро — это заем, а 110 млрд евро предусмотрены в следующем многолетнем бюджете ЕС. По оценке Стакиса, это примерно в два раза меньше, чем необходимо Украине.

