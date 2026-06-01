Деньги есть, но быстро не получится: Стакис объяснил, что мешает усилить оборону

В то же время Стакис подчеркнул, что противовоздушная оборона — это проблема, которую невозможно решить быстро. Хотя в Европе создана собственная система противовоздушной обороны, Латвия первые системы ПВО получит только в этом году, а остальные — в течение трех лет. Он призвал учитывать, что потребуется время, чтобы люди научились с ними работать, и этот вопрос нельзя быстро решить даже при наличии больших денег.