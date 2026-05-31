Три страны объявили о создании нового оружия для того, чтобы противостоять России и Китаю
Как объявил министр обороны США Пит Хегсет, США, Великобритания и Австралия совместно работают над созданием беспилотных подводных аппаратов в рамках трехстороннего оборонного пакта AUKUS.
В совместном заявлении стран AUKUS говорится, что поставки таких аппаратов начнутся в 2027 году. Программа позволит расширить возможности трех государств в области разведки и нанесения ударов, а также укрепит превосходство в противолодочной и противокорабельной борьбе, противоминной деятельности, радиоэлектронной борьбе и операциях в прибрежных районах.
Как сообщает Reuters, проект реализуется в рамках так называемого второго направления AUKUS (Pillar Two), которое предусматривает разработку передовых оборонных технологий, включая квантовые вычисления, подводные системы, гиперзвуковые технологии, искусственный интеллект и кибертехнологии.
Беспилотные подводные аппараты также усилят возможности всех трех стран по реагированию на угрозы, включая угрозы подводным кабелям связи и трубопроводам.
«Этот ключевой проект обеспечит создание комплекса высокоадаптивных многоцелевых полезных нагрузок для беспилотных подводных аппаратов, предназначенных для поддержки подводных операций и сохранения нашего коллективного преимущества в морской сфере», — заявил Хегсет.
Созданный в 2021 году союз AUKUS является частью усилий трех стран по сдерживанию растущего влияния Китая в Индо-тихоокеанском регионе.
Китай назвал пакт AUKUS опасным и предупредил, что он может спровоцировать гонку вооружений в регионе.
В Британии тем временем обвиняют Россию в проведении скрытых операций против подводных кабелей и трубопроводов в водах к северу от Великобритании.
По информации BBC, британские власти сообщают, что страна связана с миром примерно 60 подводными кабелями, которые в последние годы все чаще рассматриваются как потенциальная цель для диверсий. Лондон также утверждает, что за последние несколько лет количество российских судов, замеченных в британских водах, выросло на 30%.