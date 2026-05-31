В Беларуси начали демонтировать ведущие в сторону Литвы железнодорожные пути
Фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В мире

В Беларуси начали демонтировать ведущие в сторону Литвы железнодорожные пути

Отдел новостей

Otkrito.lv

Как сообщают белорусские СМИ, под Гродно начали разбирать старые железнодорожные пути, по которым когда-то можно было доехать до литовского города Друскининкай. Сейчас эта ветка уже не используется.

Этот участок железной дороги пролегает от Поречья к остановочному пункту Учитель на границе с Литвой. Когда-то эти пути вели к популярному литовскому курорту – городу Друскининкай.

Город никуда не делся, однако, в начале 2000-х годов международное движение там прекратилось, а вскоре на литовской территории пути разобрали.

Пригородный дизель из Гродно до станции Учитель продолжал ходить еще целых два десятилетия. Поезд из областного центра отменили лишь в 2021 году. С тех пор движения по железнодорожной ветке не было. И только теперь поэтапно снимают рельсы и шпалы с белорусской стороны.

Темы

БеларусьЛитваДрускининкай

Другие сейчас читают