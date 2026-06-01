Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 1 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Венера сегодня будет к вам благосклонна. Однако не стоит ждать, что все будет подано на блюдечке с каемочкой широко известного цвета. Придется предпринять некоторые действия лично.
Телец
Сегодня вам будет брошен очередной вызов. В то же время, именно сегодня вам будет немаловажно мнение окружающих, так что придется, пожалуй, стиснув зубы этот вызов принять.
Близнецы
Та легкость, с которой вы готовы финансировать всякую идею в конце концов приведет вас к серьезным потерям. Когда речь идет о финансах думать надо значительно больше семи раз.
Рак
Сегодня вас будут ограничивать лишь те пределы, которые вы сами себе установите. Не злоупотребляйте открывшимися перед вами возможностями.
Лев
Хорошенько подумайте прежде, чем поддаваться общим настроениям. Возможно, сегодня вам лучше побыть в оппозиции к окружающим.
Дева
Сегодня может произойти занятная ошибка - вас примут за кого-то другого. Так что не стоит особенно недоумевать, если совершенно незнакомый вам человек вдруг хлопнет вас по плечу и осведомится о здоровье вашей любимой таксы.
Весы
Первое впечатление сегодня может жестоко обмануть вас. Убедитесь, что вы доверились уже как минимум второму, прежде чем принимать какое-либо решение.
Скорпион
Сегодня вы рискуете навешать на себя чрезмерно большое количество чужих проблем. Постарайтесь, хотя бы, не отстранять от процесса их решения тех, кому они, собственно, принадлежат.
Стрелец
Единственное, что сегодня от вас потребуется - это быть в нужном месте, в нужное время. Правда эта задача, обычно, представляется неразрешимой, но вдруг повезет.
Козерог
Сегодня вас будет невозможно смутить. Вы на все с легкостью найдете достойный ответ. Остается пожелать только, чтобы вам задали побольше вопросов.
Водолей
Закончите сегодня то, чего еще не успели сделать, завтра вас будут ждать совершенно иные заботы. Не успеете закончить - придется двигаться вдвое активнее.
Рыбы
Причастны вы к этому или нет, но события резко поменяют и темп и направление. Для получения простого и понятного результата придется произвести не совсем тривиальную последовательность действий.