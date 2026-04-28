Латвийские автодороги оказались одними из самых опасных во всем Евросоюзе
В 2024 году дорожно-транспортные происшествия унесли жизни 19 934 человек в Европейском союзе, что на 2,2% меньше по сравнению с 2023 годом (20 384 погибших). Как сообщает Eurostat, это уже второй год подряд, когда фиксируется снижение числа смертей. В Латвии, к сожалению, число смертей в ДТП одно из самых высоких на душу населения в ЕС, но тенденция тоже радует - таких случаев от года к году становится все меньше.
В среднем в ЕС приходилось 44 погибших в ДТП на миллион жителей. Самые низкие показатели смертности на дорогах зарегистрированы в Швеция (20 погибших на миллион жителей), далее следуют Мальта (21) и Дания (24). В то же время самые высокие показатели зафиксированы в Румынии (78), Болгарии (74) и Греции (64).
В Латвии смертельных случаев оказалось 60 на миллион населения, что ставит ее на пятое место в ЕС.
За последние 10 лет число погибших в ДТП в значительно сократилось — на 17,4% в период с 2014 по 2024 год. В целом наблюдается нисходящая тенденция с незначительным ростом в отдельные годы: в 2015 году (+0,9% по сравнению с предыдущим годом), а также в 2021 (+5,8%) и 2022 (+3,7%) годах после резкого снижения в 2020 году, вызванного ограничениями из-за COVID-19.
В Латвии наблюдается ровно та же тенденция. Несмотря на то, что латвийских автоводителей все время корят за беспечность, лихачество и пьянство за рулем, число ДТП со смертельными исходами в стране снижается стабильно. Еще лет десять назад оно превышало 100 случаев на миллион жителей за год.
Согласно данным по ДТП от Eurostat, 10 регионов ЕС с наибольшим числом аварий в 2024 году находятся в Германии, Италии и Испании. Регион Северный Рейн — Вестфалия в Германия стал единственным регионом уровня NUTS 1, где зарегистрировано более 60 000 аварий (62 741). Второе место занимает Бавария (49 374 ДТП), за ней следует регион Северо-Запад в Италия (48 815).