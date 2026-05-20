Жителям Латвии стоит проверить свои данные: ошибка может всплыть в самый неудобный момент
Старый номер телефона, неактуальный e-mail, закрытый банковский счет или давно забытый электронный адрес могут создать проблемы там, где человек их совсем не ждет. Портал Otkrito.lv рассказывает, какие данные жителям Латвии стоит проверить заранее, чтобы не пропустить важное уведомление, выплату или счет.
В Латвии все больше услуг работает через электронные системы: Службу государственных доходов (VID), Государственное агентство социального страхования (VSAA), портал Latvija.gov.lv, банки, самоуправления, коммунальные предприятия и другие сервисы. Это удобно, пока данные в них актуальны. Но если человек сменил телефон, переехал, закрыл старый счет или давно не заходил в профиль, система может продолжать использовать то, что было указано раньше.
Самый простой пример — банковский счет. При подаче годовой декларации о доходах в VID нужно указать актуальный счет, на который будет перечислена переплата налога. Если человек автоматически использует старые данные или не замечает, что счет уже неактивен, возврат денег может задержаться. VID указывает, что при подаче декларации физическое лицо должно указать текущий счет в кредитном учреждении, на который Служба государственных доходов перечислит переплату налога.
Похожая ситуация может возникнуть и с социальными выплатами. Пенсии, пособия и другие выплаты зависят не только от права на них, но и от корректности данных, через которые государство связывается с человеком и перечисляет деньги. Если меняется счет, контактная информация или жизненная ситуация, лучше не рассчитывать, что все обновится само. VSAA принимает обращения в том числе по электронной почте и телефону, а личное обслуживание в центрах клиентов проводится по предварительной записи.
Отдельная зона риска — электронная почта и сообщения от государства. На портале Latvija.gov.lv e-mail нужно подтвердить, чтобы получать важные сообщения и уведомления от государственных учреждений и самоуправлений. Это особенно важно для уведомлений о налоге на недвижимость, счетах, решениях и другой официальной информации.
Еще один момент — e-adrese. Это официальная электронная почта для общения с государственными и муниципальными учреждениями. Если человек создал e-adrese, в дальнейшем государственные и муниципальные учреждения могут писать туда, а не отправлять бумажные письма на декларированный адрес. Поэтому важно не просто один раз активировать e-adrese, но и реально проверять ее.
Проблемы могут появиться и у тех, кто переехал, но не обновил данные у поставщиков услуг. Например, человек уже не живет по старому адресу, но туда продолжают приходить бумажные счета, уведомления от домоуправления, самоуправления или других организаций. В результате он может узнать о долге только тогда, когда сумма уже выросла или дело дошло до напоминаний.
Еще один частый случай — старый номер телефона. Многие услуги привязаны к SMS-подтверждениям: интернет-банк, мобильные приложения, государственные порталы, двухфакторная авторизация. Если номер давно не используется, восстановить доступ может быть сложнее, чем просто нажать «забыли пароль». Особенно неприятно это становится, когда доступ нужен срочно: для подачи декларации, оплаты счета, получения справки или подтверждения операции.