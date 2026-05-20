О возможном дроне Латвию и Литву предупредила Беларусь
Беларусь предупредила Литву и Латвию о возможном беспилотнике, летевшем в сторону Литвы. Объект заметили радары, в воздух подняли истребители воздушной полиции НАТО, однако вражеский аппарат обнаружить не удалось — поиски продолжаются.
«Утром мы получили сообщение от белорусских вооруженных сил о возможном движении дронов на территорию Литвы, аналогичную информацию получили наши соседи латыши», — сказал командующий Сухопутными войсками Литвы бригадный генерал Няриюс Станкявичюс.
Предполагаемый дрон был зафиксирован радарами как литовской, так и латвийской армий. Были задействованы силы воздушной полиции НАТО: два истребителя поднялись с авиабазы Эмари в Эстонии, один из них был направлен в Литву, другой — в Латвию.
«Задача самолетов заключалась в обнаружении, визуальной идентификации и уничтожении беспилотника, однако операция завершилась тем, что в воздухе не было обнаружено никаких вражеских аппаратов. Истребители воздушной полиции прервали миссию и вернулись в Эстонию», — отметил Станкявичюс.
«В настоящее время мы не можем сказать, где находится этот аппарат: упал ли он или просто покинул территорию Литвы. Мы продолжаем поиски с использованием вертолета ВВС и наземных сил. Если операция увенчается успехом и мы найдем обломки или упавший дрон, мы сообщим об этом», — добавил он.
Станкявичюс заявил, что позитивно оценивает жест белорусской стороны, поделившейся информацией с Литвой, и подчеркнул, что такую же информацию из Минска получили и латыши.
«Когда возникают неясные случаи, наши военно-воздушные силы должны общаться и обмениваться информацией. И сегодняшний факт показывает, что это произошло, и хорошо, что мы получили сигнал из Беларуси. (...) Часто ли (Беларусь информирует об опасности — BNS) или нечасто, бывали разные ситуации, я бы не хотел комментировать», — сказал он.
«То, что обе страны получили информацию из Беларуси, я бы сказал, это позитивно», — подчеркнул представитель армии.
Станкявичюс подчеркнул, что армия не меняла алгоритмы информирования общественности, а система оповещения сработала именно так, как и ожидалось. «Мы алгоритмы не меняем, действуем по существующим алгоритмам. Было принято решение ввести «желтый» уровень ситуации. (...) После «желтого» был введен «красный», и я лично на свой телефон тоже получил такое сообщение, так что алгоритм сработал. Система оповещения сработала так, как и ожидалось, так, как и планировалось», — утверждает он.
«Согласно алгоритму, если неопознанный или угрожающий объект приближается к территории Литвы, установлены границы — на каком расстоянии объекта от границы территории Литвы объявляется «желтый» уровень опасности, то есть «желтая» ситуация, когда нужно действовать соответствующим образом, и с какого момента нужно объявлять «красный»», — указал Станкявичюс.
Как ранее сообщил глава Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас, объект исчез с армейских радаров в районе Мяркине.