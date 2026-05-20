Жителям приказывали укрыться: в Литве был объявлен красный уровень воздушной опасности
Жителей Вильнюсского уезда призвали спуститься в укрытия из-за угрозы с воздуха.
В Вильнюсском уезде отменили воздушную тревогу, из-за которой жителей ранее призывали спуститься в укрытия. Красный уровень опасности был объявлен после обнаружения беспилотника на территории Беларуси вблизи восточной границы Литвы.

Как сообщало агентство BNS, утром в среду из-за радиолокационной отметки, характерной для беспилотника, вблизи восточной границы Литвы сначала был объявлен желтый уровень воздушной опасности. Предупреждения получили жители Игналинского, Утенского, Швенченского и Зарасайского районов, а также Вильнюсского уезда.

Желтый уровень означает, что атака вероятна, но еще не началась. Позже в Вильнюсском уезде уровень опасности был повышен до красного. Красный уровень означает, что угроза является непосредственной и жителям необходимо пройти в укрытия.

После фиксации радиолокационной отметки над территорией Беларуси была задействована миссия воздушной полиции НАТО.

В последнее время инциденты с беспилотниками фиксируются как в Литве, так и в других странах Балтии и Финляндии.

