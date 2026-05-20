Новая коалиция в Латвии стала ближе: "Новое Единство" решило войти в правительство
«Новое Единство» готово участвовать в новом правительстве, но ставит условие: сначала нужно договориться не только о составе коалиции, но и о конкретных делах. От кандидата в премьеры Андриса Кулбергса партия ждет реалистичный план работы и ясные гарантии по ключевым вопросам, включая санкционную политику.
Скорее всего, в новое правительство войдут «Объединенный список», «Новое Единство», Национальное объединение и Союз зеленых и крестьян (СЗК), что обеспечит необходимое большинство голосов в Сейме.
Руководитель фракции «Нового Единства» в Сейме Эдмунд Юревиц заявил журналистам, что партия является ответственным государственным политическим силам, готова взять на себя ответственность и продолжить переговоры о дальнейшей работе правительства, в том числе работать в коалиции четырех партий.
Юревиц подчеркнул, что от потенциального премьера Андриса Кулбергса («Объединенный список») ждут конкретного и реалистичного плана работы. В то же время «Новое Единство» готово продолжать переговоры и само вносить свои предложения.
Политик отметил, что партия все еще ждет ответа на уже поданные предложения НЕ. По его словам, важно договориться не только о форме сотрудничества, но и о конкретных делах. «Договоренность без дел — это не полноценная договоренность», — подчеркнул Юревиц.
Он также отметил, что будущее правительство должно опираться на четкий план действий и общее видение. Кроме того, не должна меняться позиция по санкционной политике — это одно из важнейших условий стабильной работы правительства.
Кулбергс после переговоров с представителями «Нового Единства» во вторник заявил, что процесс формирования правительства существенно продвинулся вперед и сейчас в переговорах участвуют четыре партии. Он отметил, что к утру среды должна быть подготовлена версия общего документа о действиях, в котором будут обозначены основные принципы работы правительства — финансовая стабильность, безопасность, фискальная дисциплина и борьба с картелями.
Кулбергс подчеркнул, что важно добиться взаимопонимания между партнерами и единого видения, чтобы обществу уже в ближайшее время было ясно, удастся ли сформировать дееспособное правительство.
Политик «Нового Единства» Инесе Либиня-Эгнере ранее подтвердила, что партия в целом поддерживает разработку документа о действиях, однако окончательное решение еще должны принять фракция и правление с соблюдением внутренних демократических процедур. «Новое Единство» уделяет особое внимание вопросам прав человека и необходимости избегать инициатив, раскалывающих общество.
Как сообщалось, после падения правительства Эвики Силини («Новое Единство») президент государства поручил формирование нового правительства политику «Объединенного списка» Кулбергсу, отведя партиям на переговоры чуть больше недели.