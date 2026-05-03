Никаких машин, долгов и инвестиций: чем выделилась декларация главы фракции "Нового единства" в Сейме
Руководитель фракции «Нового единства» в Сейме Эдмунд Юревиц за 2025 год получил зарплату почти 82 тысячи евро. Согласно декларации, у него есть накопления в банке и земельные участки, но отсутствуют транспорт, кредиты и инвестиции.
В декларации указано, что Эдмунд Юревиц накопил 18 000 евро в безналичной форме. Эти средства хранятся в AS SEB banka. Также депутату принадлежат два земельных участка в Яунсатской волости, а в Риге он арендует землю со зданиями.
Согласно декларации, помимо должности депутата Сейма Юревиц занимает несколько постов в политических организациях: он является председателем правления партии «Единство», а также членом правления как в партии «Единство», так и в политическом объединении «Новое единство».
В декларации не указано, что депутату принадлежат доли капитала или акции коммерческих обществ. Также не задекларированы зарегистрированные транспортные средства, долговые обязательства или выданные займы.
Кроме того, Юревиц указал, что у него нет накоплений в частных пенсионных фондах или в программах страхования жизни с накоплением средств.