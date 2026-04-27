У министра обороны Андриса Спрудса стало меньше доходов, чем годом ранее: что известно из новой декларации
Министр обороны Андрис Спрудс в прошлом году заработал более 131 тысячи евро. Основную часть доходов составила зарплата в министерстве, однако в декларации указаны также работа в университете, накопления, недвижимость, автомобиль и долговые обязательства.
Доходы министра обороны и профессора Рижского университета имени Страдиня Андриса Спрудса («Прогрессивные») в прошлом году достигли 131 095 евро, свидетельствует декларация должностного лица за 2025 год.
Основную часть этой суммы составила зарплата за работу на посту министра — 114 095 евро. За работу в Рижском университете имени Страдиня он получил 16 012 евро. Согласно декларации за 2024 год, доходы Спрудса за работу в министерстве и университете составляли 141 162 евро.
В собственности Спрудса находятся земля и квартира в Марупе, а также автомобиль Honda CR-V 2015 года выпуска.
В Luminor Bank у него накоплено 40 000 евро, а в Swedbank — 5000 долларов США. Его долговые обязательства в прошлом году составляли 5091 евро.
Также у Спрудса есть сберегательная облигация стоимостью 5000 евро.