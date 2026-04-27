Премьер-министр Эвика Силиня за год увеличила доходы и почти утроила сбережения

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в прошлом году на должности лавы правительства заработала 133 615 евро, что на 5,3% больше, чем в 2024 году, когда Госканцелярия выплатила ей 126 943 евро, следует из опубликованной Службой госдоходов декларации должностного лица.