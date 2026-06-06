Мадонна снова на сцене, но это уже не та королева поп-музыки: почему ее возвращение так болезненно обсуждают

Этот спор вспыхнул с новой силой весной 2026 года. В июле у певицы должен выйти новый альбом Confessions on a Dance Floor: Part II — продолжение одного из самых успешных релизов в ее карьере. В апреле Мадонна неожиданно появилась на фестивале Coachella вместе с Сабриной Карпентер, исполнив свои хиты и новую песню с будущего альбома. А на днях устроила небольшое шоу на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Однако обсуждали после выступления не столько музыку, сколько саму артистку. Сегодня Мадонне 67 лет. Для многих поклонников это число стало главным аргументом в споре о том, какой должна быть поп-звезда в зрелом возрасте.