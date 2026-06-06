Населению объяснили, что электросистема Латвии радикально меняется, а также рассказали, почему выросли тарифы

Теперь эта система изменилась. Солнечные панели, микрогенераторы, ветрогенераторы и аккумуляторы означают, что электроэнергия производится и в самих «капиллярах» — распределительной сети. Она больше не движется только в одном направлении. Потоки энергии могут идти вверх, вниз и в разные стороны в зависимости от объема производства и потребления в конкретный момент времени.