Населению объяснили, что электросистема Латвии радикально меняется, а также рассказали, почему выросли тарифы
Как сообщает предприятие Sadales tīkls, электрораспределительная сеть больше не является лишь инфраструктурой, доставляющей электроэнергию от крупных производителей к домохозяйствам и предприятиям. Солнечные панели, микрогенерация, аккумуляторы, электромобили, тепловые насосы и новые модели потребления существенно меняют принципы работы сети.
Система изменилась
Если раньше поток электроэнергии был преимущественно односторонним — от крупных производителей через магистральные и распределительные сети к потребителям, — то сейчас все большая часть электроэнергии производится непосредственно в самой распределительной сети.
Исторически систему электроснабжения можно было сравнить с кровеносной системой человека: крупные генераторы были сердцем, магистральная сеть — крупными артериями, а распределительная сеть — капиллярами, доставляющими электроэнергию конечным потребителям.
Теперь эта система изменилась. Солнечные панели, микрогенераторы, ветрогенераторы и аккумуляторы означают, что электроэнергия производится и в самих «капиллярах» — распределительной сети. Она больше не движется только в одном направлении. Потоки энергии могут идти вверх, вниз и в разные стороны в зависимости от объема производства и потребления в конкретный момент времени.
В настоящее время к сети Sadales tīkls подключено более 900 МВт солнечных генерирующих мощностей. Летом спрос в стране может составлять около 600–700 МВт, поэтому в отдельные периоды электроэнергия от крупных производителей может вообще не требоваться для покрытия общего баланса распределительной сети.
Такая ситуация создает серьезные вызовы для управления сетью. Необходимы более тесное сотрудничество с оператором магистральной сети, более точный анализ данных, дистанционное управление сетью и способность быстро реагировать на изменения потоков энергии.
Причины роста тарифов
Как отмечает предприятие, вопрос тарифов в обществе часто воспринимается эмоционально, однако предыдущие изменения тарифов были обусловлены двумя основными факторами. Первый — рост расходов, особенно после начала войны и резкого скачка цен на электроэнергию. Второй — необходимость изменить историческую тарифную структуру, при которой домохозяйствам и юридическим лицам при одинаковых технических параметрах подключения применялись разные тарифы.
Если технические параметры подключения одинаковы, то с точки зрения затрат распределительной сети не имеет значения, принадлежит ли подключение домохозяйству, предприятию или другой организации. Поэтому в новой модели для подключений с одинаковой мощностью и потреблением применяется единая логика оплаты.
Не менее важна доступность мощностей. Если государство хочет способствовать электрификации, использованию электромобилей, установке тепловых насосов и развитию промышленности, подключение необходимых мощностей должно быть максимально доступным. Sadales tīkls софинансирует плату за подключение в размере 50 % не только для домохозяйств, но и для любого желающего подключиться к сети.