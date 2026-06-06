В рижской многоэтажке ночью произошел взрыв: жильцы узнали, чем занимался сосед

По словам местных, взрыв произошел около часа ночи. «В 1.00 был взрыв. Здесь сосед, на третьем этаже, живет прямо над ним. Он говорит, что ночью, в час, было просто “бум”. У него даже диван немного дрогнул. Утром там лежал маленький газовый баллон. От него шел шланг. Самый маленький, 25 литров, зеленого цвета», — рассказал Мирослав, который слышал о случившемся.