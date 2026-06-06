В рижской многоэтажке ночью произошел взрыв: жильцы узнали, чем занимался сосед
В квартире девятиэтажного дома играть с сильным открытым огнем — явно не самая разумная идея, даже если таким образом человек пытается реализовать свои ремесленные навыки. Процесс выдувания стекла в тесном помещении для одного жителя Пурвциемса закончился серьезными травмами.
Одна из дверей в девятиэтажном доме на улице Дзелзавас в Пурвциемсе опечатана наклейкой Государственной полиции. За ней, как рассказывают местные жители, была оборудована небольшая мастерская. Ее хозяин, скрываясь от посторонних глаз, с помощью огня создавал декоративные элементы из стекла, сообщает «Degpunktā».
«В один день приехали все спецслужбы — и все. Из квартир никого не эвакуировали», — рассказал один из жителей дома.
По словам местных, взрыв произошел около часа ночи. «В 1.00 был взрыв. Здесь сосед, на третьем этаже, живет прямо над ним. Он говорит, что ночью, в час, было просто “бум”. У него даже диван немного дрогнул. Утром там лежал маленький газовый баллон. От него шел шланг. Самый маленький, 25 литров, зеленого цвета», — рассказал Мирослав, который слышал о случившемся.
После взрыва на место прибыли пожарные, чтобы ликвидировать пламя, охватившее находившиеся рядом бытовые вещи. Пожар удалось потушить в течение часа. Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, в результате происшествия пострадал один человек.
Медики доставили пострадавшего в больницу в состоянии средней тяжести. Однако, как рассказал Мирослав, представители других служб оставались по этому адресу не только в ночь происшествия, когда ситуация была наиболее напряженной, но и продолжили работу на следующий день.
«То ли там были какие-то химические вещества, то ли что-то еще. Они брали пробы. Именно там они стояли дольше всего, какие-то химические вещества были. Думали, эвакуировать дом или нет. Ждали скорую помощь, лабораторию», — рассказал Мирослав.
Позже выяснилось, что обнаруженные вещества не представляли опасности для жизни окружающих и использовались в процессе обработки стекла. Поэтому остальных жителей дома оставили в их квартирах.
По неофициальной информации, пострадавший — мужчина примерно 35 лет. Он получил ожоги примерно 30% тела. В Государственном ожоговом центре подтвердили, что пациент был доставлен к ним, однако более подробную информацию не предоставили.