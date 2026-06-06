ФОТО: после Бусулиса и Bermudu Divstūris праздник в Даугавпилсе продолжится с A-Europa и салютом
Даугавпилс на три дня перешел в праздничный режим — с музыкой, ярмаркой, аттракционами, концертами, фуд-кортами и тем самым летним ощущением, когда город не просто живет, а гуляет. В этом году Праздник города проходит под девизом «Даугава объединяет. Даугавпилс празднует» и посвящен 751-му дню рождения Даугавпилса.
Праздник стартовал 5 июня — и уже первый вечер показал: город настроен отмечать громко, весело и с размахом. Улицы, парки и площади наполнились людьми, музыкой, запахами еды и атмосферой большого городского события. Кто-то шел на концерты, кто-то заглядывал на праздничный рынок на улице Ригас, кто-то отправлялся с детьми в Семейный парк с аттракционами, а кто-то просто наслаждался тем, что Даугавпилс на эти дни стал одной большой площадкой для встреч и отдыха.
Главная сцена на площади Виенибас в первый день собрала тех, кто пришел за настоящим музыкальным настроением. Перед публикой выступили Интарс Бусулис и Abonementa orķestris, а также группа Bermudu Divstūris. Было энергично, громко, по-летнему: именно такие выступления и задают тон городскому празднику, когда люди не просто слушают музыку, а действительно включаются в происходящее.
Но Праздник города — это не только большая сцена. В парке Дубровина и сквере Андрея Пумпура работают свои культурные пространства, где выступают группы, творческие коллективы, местные таланты и гости. Уже в третий раз в рамках праздника открылась «Туристическая улица» — 5 и 6 июня здесь представители туристической отрасли стран Балтии делятся идеями для поездок и новых маршрутов. А в «Образовательном городке» можно познакомиться с учебными заведениями Даугавпилса и поучаствовать в творческих мастерских.
Сегодня, 6 июня, праздник набирает еще больший оборот. Одним из главных событий дня станет красочное праздничное шествие. Это та часть программы, ради которой многие специально выходят в город: колонны участников, музыка, костюмы, улыбки, знакомые лица и ощущение, что Даугавпилс действительно празднует всем городом.
Вечером главная сцена снова станет центром притяжения. 6 июня перед публикой выступят рок-музыкант Микс Галвановскис, международный трибьют-проект New Jersey – Bon Jovi Tribute и группа A-Europa. Так что субботний вечер обещает быть полноценным музыкальным марафоном!
А ближе к полуночи внимание переместится к Даугаве: в 00:00 набережную озарит праздничный салют. Это будет одна из главных кульминаций Праздника города — момент, когда все разговоры на несколько минут стихают, а тысячи людей смотрят в небо.
Продолжится праздник и завтра, 7 июня. Гостей и жителей города по-прежнему ждут концерты, семейные развлечения, праздничная торговля, угощения, прогулки и возможность провести воскресенье в Даугавпилсе, который в эти дни особенно шумный, нарядный и открытый.