ФОТО: после Бусулиса и Bermudu Divstūris праздник в Даугавпилсе продолжится с A-Europa и салютом

Но Праздник города — это не только большая сцена. В парке Дубровина и сквере Андрея Пумпура работают свои культурные пространства, где выступают группы, творческие коллективы, местные таланты и гости. Уже в третий раз в рамках праздника открылась «Туристическая улица» — 5 и 6 июня здесь представители туристической отрасли стран Балтии делятся идеями для поездок и новых маршрутов. А в «Образовательном городке» можно познакомиться с учебными заведениями Даугавпилса и поучаствовать в творческих мастерских.