Урожай, автомобили и крыши под ударом: Европа должна готовиться к новой угрозе с неба

Согласно данным страховой группы Chaucer, из-за климатических изменений количество градовых штормов за последние пять лет увеличилось на шокирующие 267%. В свою очередь, исследование 2026 года, опубликованное на научной платформе ScienceDirect, предупреждает о растущих рисках, указывая, что уже сезоны града 2022 и 2023 годов привели к рекордным убыткам более чем на пять миллиардов евро, сообщает Euronews.