Урожай, автомобили и крыши под ударом: Европа должна готовиться к новой угрозе с неба
Ученые бьют тревогу: из-за глобального потепления Европу все чаще будут накрывать разрушительные градовые штормы. Ущерб уже исчисляется миллиардами евро, а размеры градин продолжают расти.
Европа несет огромные экономические потери из-за града, и климатологи предупреждают, что повышение температуры будет способствовать образованию все более крупных и разрушительных градин, способных наносить значительный ущерб автомобилям, солнечным панелям и другой инфраструктуре.
Согласно исследованию, опубликованному на этой неделе в научном журнале Nature, к концу века количество градин, диаметр которых превышает размер стеклянного шарика, увеличится на 38–47% в зависимости от того, сколько парниковых газов попадет в атмосферу.
Астрономические убытки
Хотя град редко приводит к человеческим жертвам, причиняемый им ущерб трудно даже представить. Как отмечает один из авторов исследования, профессор метеорологии Центрального Мичиганского университета Джон Аллен, ущерб от града в мире уже достигает примерно 80 миллиардов долларов США, или 68 миллиардов евро.
В Европе градовые штормы являются одними из самых разрушительных природных явлений.
Согласно данным страховой группы Chaucer, из-за климатических изменений количество градовых штормов за последние пять лет увеличилось на шокирующие 267%. В свою очередь, исследование 2026 года, опубликованное на научной платформе ScienceDirect, предупреждает о растущих рисках, указывая, что уже сезоны града 2022 и 2023 годов привели к рекордным убыткам более чем на пять миллиардов евро, сообщает Euronews.
Град наносит инфраструктуре больший ущерб, чем ураганы. «В последние годы мы наблюдаем рекордно крупные градины. Это вызывает у меня серьезную тревогу, поскольку мы фактически не создаем среду, устойчивую к граду. Это не учитывается в строительных нормах ни в США, ни в других странах мира», — подчеркивает соавтор исследования.
Чем тяжелее градина, тем большую скорость она развивает при падении и тем сильнее ее удар по инфраструктуре.
Климатолог Швейцарской высшей технической школы Цюриха Андреас Прейн объясняет, что небольшой град способен уничтожить урожай, однако когда диаметр градин достигает примерно пяти сантиметров, существенно возрастает риск серьезного повреждения автомобилей, крыш, солнечных панелей и другой инфраструктуры.
Чтобы защитить дорогостоящие солнечные панели от повреждений, их владельцам нередко требуется обеспечить наличие систем, позволяющих наклонять панели под углом 70 градусов. Однако оснащение стремительно растущего европейского сектора солнечной энергетики такими дистанционно управляемыми системами наклона представляет собой огромную финансовую и техническую проблему.
Отдельные повреждения крыши, вызванные градом, еще можно устранить, однако если крыша серьезно пострадала от крупных градин, нередко приходится менять все кровельное покрытие, что требует значительных финансовых вложений.
Европа не защищена
Во многих предыдущих исследованиях основное внимание уделялось США, где град является более распространенным явлением. Однако теперь эксперты предупреждают, что именно в Европе, Канаде и Аргентине из-за глобального потепления ожидается наиболее значительный рост количества крупных градин.
«Это не только американская проблема, — подчеркивает Аллен. — Да, здесь мы фиксируем огромные убытки, однако похоже, что в последние годы ущерб от града буквально выходит из-под контроля во всем мире».
Между тем исследование Ньюкаслского университета и британской метеорологической службы Met Office показывает, что климатические изменения в Европе способствуют образованию особенно крупных градин. Исследователи называют эту тенденцию важным климатическим сигналом и предупреждают: по мере роста численности населения и объемов строительства в районах, подверженных граду, потенциальный ущерб будет неизбежно увеличиваться.