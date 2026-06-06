Лидеры обмениваются колкостями: Зеленский описал отказ Путина от встречи двумя словами

Также Путина "задело", что Зеленский в письме упомянул время его пребывания у власти. "Это важный вопрос, но на выборы надо идти. Надо не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона. Потому что если удерживать власти вне рамок конституции, это называется узурпация власти, это уголовное преступление", - цинично сказал диктатор.