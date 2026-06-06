Лидеры обмениваются колкостями: Зеленский описал отказ Путина от встречи двумя словами
Фото: imago/Sven Simon
Зеленский обвинил Путина в нежелании прекращать войну.
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Лидеры обмениваются колкостями: Зеленский описал отказ Путина от встречи двумя словами

Отдел новостей

Otkrito.lv

Владимир Зеленский резко отреагировал на отказ Владимира Путина от личной встречи. Президент Украины заявил, что российский лидер не хочет заканчивать войну, а его ответ стал разочарованием для многих стран мира.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявление президента России Владимира Путина, сделанное в пятницу, в котором тот отказался встречаться с украинским лидером для обсуждения прекращения войны, «слабым ответом». Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении.

«Все сегодня услышали этот ответ. Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну», — заявил глава государства. 

Зеленский выразил уверенность, что ответ российского диктатора разочаровал многих людей по всему миру.

По словам президента, Путин отказывается признавать реальность, согласно которой единственным человеком, заинтересованным в войне, является он сам и те, «кто выкачивает из него деньги». В связи с этим Зеленский заявил о необходимости сократить ресурсы России и усилить давление на нее.

В своем видеообращении президент также сообщил, что в пятницу СБУ представила доклад об итогах работы на фронте в текущем году. Кроме того, были утверждены новые операции против противника.

Ранее российский диктатор Владимир Путин отклонил призыв президента Украины Владимира Зеленского принять участие в мирных переговорах, раскритиковав комментарии украинского президента о его возрасте.

"Конечно, о возрасте должны думать все, но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции и некоторые постарше меня. Главное - это не возраст, это, безусловно, важно, но главное - дееспособность и работоспособность", - добавил он.

Также Путина "задело", что Зеленский в письме упомянул время его пребывания у власти. "Это важный вопрос, но на выборы надо идти. Надо не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона. Потому что если удерживать власти вне рамок конституции, это называется узурпация власти, это уголовное преступление", - цинично сказал диктатор.

Путин считает, что письмо было "с элементами хамства". "Это что, создание условий для личных встреч и переговоров? Или это создание обстановки, при которой вообще невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. Поэтому нужно обращаться не к авторам этого письма... а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения... Работайте братья", - сказал он.

В четверг Зеленский направил Путину открытое письмо с призывом встретиться для прекращения развязанной Россией против Украины войны по нынешней линии соприкосновения, настаивая на том, что это отвечает и интересам Путина, поскольку российская экономика испытывает трудности, военные потери растут, а достигнутые результаты остаются весьма скромными.

«Усталость нарастает — даже у тех, кто в более широком мире помогает вам обходить санкции и удерживать экономику страны на плаву. После 26 лет у власти возраст начинает давать о себе знать, и со временем усталость от вас будет только расти», — написал Зеленский.

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