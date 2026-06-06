Лидеры обмениваются колкостями: Зеленский описал отказ Путина от встречи двумя словами
Владимир Зеленский резко отреагировал на отказ Владимира Путина от личной встречи. Президент Украины заявил, что российский лидер не хочет заканчивать войну, а его ответ стал разочарованием для многих стран мира.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявление президента России Владимира Путина, сделанное в пятницу, в котором тот отказался встречаться с украинским лидером для обсуждения прекращения войны, «слабым ответом». Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении.
«Все сегодня услышали этот ответ. Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну», — заявил глава государства.
Зеленский выразил уверенность, что ответ российского диктатора разочаровал многих людей по всему миру.
По словам президента, Путин отказывается признавать реальность, согласно которой единственным человеком, заинтересованным в войне, является он сам и те, «кто выкачивает из него деньги». В связи с этим Зеленский заявил о необходимости сократить ресурсы России и усилить давление на нее.
В своем видеообращении президент также сообщил, что в пятницу СБУ представила доклад об итогах работы на фронте в текущем году. Кроме того, были утверждены новые операции против противника.
Ранее российский диктатор Владимир Путин отклонил призыв президента Украины Владимира Зеленского принять участие в мирных переговорах, раскритиковав комментарии украинского президента о его возрасте.
"Конечно, о возрасте должны думать все, но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции и некоторые постарше меня. Главное - это не возраст, это, безусловно, важно, но главное - дееспособность и работоспособность", - добавил он.
Также Путина "задело", что Зеленский в письме упомянул время его пребывания у власти. "Это важный вопрос, но на выборы надо идти. Надо не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона. Потому что если удерживать власти вне рамок конституции, это называется узурпация власти, это уголовное преступление", - цинично сказал диктатор.
Путин считает, что письмо было "с элементами хамства". "Это что, создание условий для личных встреч и переговоров? Или это создание обстановки, при которой вообще невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. Поэтому нужно обращаться не к авторам этого письма... а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения... Работайте братья", - сказал он.
В четверг Зеленский направил Путину открытое письмо с призывом встретиться для прекращения развязанной Россией против Украины войны по нынешней линии соприкосновения, настаивая на том, что это отвечает и интересам Путина, поскольку российская экономика испытывает трудности, военные потери растут, а достигнутые результаты остаются весьма скромными.
«Усталость нарастает — даже у тех, кто в более широком мире помогает вам обходить санкции и удерживать экономику страны на плаву. После 26 лет у власти возраст начинает давать о себе знать, и со временем усталость от вас будет только расти», — написал Зеленский.