Министр благосостояния за год получил 120 тысяч евро: его долги при этом остаются почти вдвое выше доходов
Доходы министра благосостояния Рейниса Узулниекса за год заметно выросли, а долговые обязательства сократились. Согласно декларации, в 2025 году он получил более 120 тысяч евро и стал владельцем автомобиля Škoda Kodiaq.
Долговые обязательства министра благосостояния Рейниса Узулниекса (СЗК) в прошлом году составили 229 572 евро, что на 12,7% меньше, чем годом ранее, свидетельствует поданная им декларация государственного должностного лица.
Крупнейшим источником доходов Узулниекса в прошлом году стала зарплата в Министерстве благосостояния — 95 519 евро. Еще 23 792 евро ему были выплачены в виде зарплаты из Государственной канцелярии.
Согласно декларации, министр благосостояния в прошлом году также получил страховое возмещение в размере 605 евро и 115 евро процентных выплат от SEB banka.
Таким образом, общий доход Узулниекса в прошлом году составил 120 031 евро, что на 43,8% больше, чем в 2024 году.
Из декларации следует, что в 2025 году, как и годом ранее, Узулниексу принадлежали земля в Кекаве, а также недвижимость в Стопиньской волости. В его собственности также был автомобиль Škoda Kodiaq 2022 года выпуска, владельцем которого он стал в прошлом году.
В прошлом году министр благосостояния был членом правления Латвийского крестьянского союза, членом совета Фонда интеграции общества, а также должностным лицом в обществе Sporto Latvija.
Узулниекс стал министром благосостояния 6 марта 2025 года, сменив на этом посту Улдиса Аугулиса.