Почти 100 тысяч евро в накоплениях: что указал в декларации депутат Гунарс Кутрис
Декларация депутата Сейма Гунарса Кутриса за 2025 год показывает не только его доходы в парламенте и университете, но и довольно внушительные накопления, имущество в нескольких местах и долговые обязательства на десятки тысяч евро.
Депутат Сейма Гунарс Кутрис (СЗК) в прошлом году получил в Сейме 82 373 евро зарплаты, следует из декларации должностного лица за 2025 год, поданной в Службу государственных доходов.
Помимо зарплаты в Сейме, Кутрис в прошлом году получил 26 310 евро как доцент Латвийского университета, а также еще 5500 евро в виде других доходов от университета. От Министерства юстиции он получил 1800 евро, от Государственного агентства социального страхования — пособие в размере 2229 евро. Небольшие другие доходы были получены и от SIA Tiesu namu aģentūra.
В декларации указано, что на конец прошлого года у Кутриса было 5000 евро наличными, а также безналичные накопления на общую сумму 99 500 евро, размещенные в Swedbank, Citadele banka и страховом обществе Eurolife Latvia. Также в декларации сказано, что депутату принадлежит легковой автомобиль Audi A6 2004 года выпуска.
Кутрису принадлежат квартира в Риге, земля в Лиепнской волости и недвижимость в Бабитской волости, еще два земельных участка в Риге находятся в совместной собственности.
Декларация также показывает, что на конец прошлого года долговые обязательства депутата составляли 30 800 евро. Одновременно указано, что у Кутриса есть накопления как в частных пенсионных фондах, так и в страховании жизни с накоплением.