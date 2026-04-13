Без долгов, с накоплениями и зарплатой свыше 9000 евро в месяц: что задекларировала глава VID
Годовая зарплата свыше 111 тысяч евро, сбережения в банках, автомобиль, заем и ни одного задекларированного долга — в Латвии опубликована декларация главы Службы государственных доходов (VID, СГД) Байбы Шмите-Роке за 2025 год.
Зарплата генерального директора Службы государственных доходов Байбы Шмите-Роке в прошлом году составила 111 352 евро (в среднем более 9000 евро в месяц), свидетельствует опубликованная СГД декларация должностного лица за 2025 год. Должность генерального директора Шмите-Роке занимает с февраля 2024 года, и в 2024 году она получила в виде зарплаты в СГД в общей сложности 98 122 евро.
Доходы Шмите-Роке в прошлом году также составляли процентные выплаты от Swedbank в размере 519 евро. В этом банке генеральный директор СГД на конец прошлого года накопила безналичные средства в размере 42 877 евро. У Шмите-Роке на конец прошлого года также были накопления в литовском банке Revolut в размере 16 евро, пяти долларов США и 5692 исландских крон. Также указаны накопления в частных пенсионных фондах.
Генеральный директор СГД задекларировала легковой автомобиль Toyota C-HR 2019 года выпуска, а также в пользовании — землю и здания в Риге. Шмите-Роке также задекларировала выданный заем в размере 12 000 евро. У генерального директора СГД нет задекларированных долговых обязательств.
Наряду с должностью генерального директора СГД Байба Шмите-Роке в прошлом году также была членом совета Фонда выравнивания муниципальных финансов.