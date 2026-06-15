Никаких наличных и приватности? Как новые правила ЕС изменят наши крупные покупки

При совершении сделок, сумма которых превышает установленный порог, клиентам придется раскрывать свою личность и данные, а продавцы будут обязаны проверять личность покупателей. Еще совсем недавно было достаточно достать пачку банкнот, чтобы расплатиться за автомобиль, люксовые часы или дорогие ювелирные изделия. Вскоре такие сделки будут выглядеть иначе.