Никаких наличных и приватности? Как новые правила ЕС изменят наши крупные покупки
С 10 июля 2027 года на всей территории Европейского союза вступят в силу новые правила AMLR (Регламент по борьбе с отмыванием денег) для противодействия легализации незаконно нажитых средств.
Конец эпохи анонимной роскоши
При совершении сделок, сумма которых превышает установленный порог, клиентам придется раскрывать свою личность и данные, а продавцы будут обязаны проверять личность покупателей. Еще совсем недавно было достаточно достать пачку банкнот, чтобы расплатиться за автомобиль, люксовые часы или дорогие ювелирные изделия. Вскоре такие сделки будут выглядеть иначе.
Европейский союз принял правила, которые вводят единый лимит на наличные расчеты и ограничивают возможность анонимного совершения крупных платежей. Новые меры являются частью реформы нормативно-правовой базы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Их цель проста — усложнить использование наличных для сокрытия происхождения средств и сделать финансовую систему во всем Евросоюзе более безопасной и защищенной.
Единый лимит для всей Европы
Существенные изменения вступят в силу 10 июля 2027 года. С этого дня на всей территории ЕС максимальная сумма коммерческой сделки, которую можно оплатить наличными, составит 10 000 евро (или эквивалент этой суммы в местной валюте).
При превышении этого порога предприниматель больше не будет иметь права принимать наличные. Клиенту придется использовать способ оплаты, позволяющий идентифицировать стороны сделки, например, банковский перевод или платежную карту.
Кроме того, новые правила AMLR предусматривают обязательное применение процедур надлежащей проверки клиентов (Customer Due Diligence, или CDD) для разовых сделок на сумму от 10 000 евро.
На практике это означает, что продавцу необходимо будет подтвердить личность клиента (например, с помощью персонального кода, налогового номера или номера банковского счета) и собрать информацию, предусмотренную законодательством о предотвращении отмывания денег. Объем необходимых данных будет зависеть от характера сделки и оценки рисков.
Таким образом, покупка автомобиля, дорогих часов, ювелирных изделий или других ценных товаров за наличные станет невозможной, если сумма сделки превысит установленный Евросоюзом лимит.
Страны-участницы смогут вводить более строгие ограничения
Этот лимит будет действовать во всех странах ЕС. Однако общие правила Евросоюза определяют максимально допустимую границу, а не минимальный уровень свободы. Это означает, что отдельные государства при необходимости смогут вводить у себя еще более низкие лимиты на наличные расчеты.
Для предпринимателей новые правила означают необходимость проявлять большую осторожность при приеме крупных сумм наличными. Для клиентов же это означает конец возможности абсолютно свободно расплачиваться банкнотами за особо дорогие покупки.
Наличные деньги не исчезнут из обращения
Новые правила не означают отказ от наличных денег или запрет на их использование в повседневной жизни. По-прежнему можно будет расплачиваться банкнотами за повседневные покупки, снимать деньги в банкоматах и оплачивать небольшие счета.
Изменения в первую очередь касаются крупных коммерческих сделок, которые институты ЕС считают наиболее подверженными риску отмывания денег. Таким образом Брюссель хочет унифицировать правила на всем пространстве Евросоюза и устранить лазейки, которые до сих пор позволяли обходить строгие требования в отдельных странах.
Больше безопасности или меньше приватности?
Введение лимита означает большую прозрачность при совершении дорогих покупок. Сделки на сумму свыше 10 000 евро должны будут проводиться так, чтобы оставлять след в финансовой системе. Это облегчит властям отслеживание денежных потоков и выявление подозрительных операций.
Сторонники изменений подчеркивают, что это эффективный инструмент борьбы с теневой экономикой, организованной преступностью и финансированием терроризма. Критики указывают на постепенное ограничение финансовой анонимности и усиление контроля над полностью законными сделками граждан.
Ясно одно — с 2027 года крупные покупки за наличные будут выглядеть иначе. Наличные деньги не исчезнут из оборота и останутся в кошельках людей, но их одних больше не хватит для оплаты самых дорогих покупок.