"Пусть Европа воет и кричит": интервью Домбравы вызвало резкую критику правозащитников

По мнению организации, игнорирование европейских обязательств может угрожать не только репутации Латвии и соблюдению основных прав человека, но и государственному бюджету. Пока организация не приняла решения о дальнейших действиях в отношении высказываний министра. Однако там не исключают использования правовых механизмов защиты, если слова Домбравы перерастут в конкретные решения или действия. Кроме того, правозащитники допускают, что сами просители убежища могут обращаться в Европейский суд по правам человека либо за поддержкой к организациям, работающим в сфере миграции и убежища.