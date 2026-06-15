"Пусть Европа воет и кричит": интервью Домбравы вызвало резкую критику правозащитников
Новый глава МВД Латвии Янис Домбрава спровоцировал политический скандал, заявив, что его "не интересуют всякие европейские нормы". Правозащитники предупреждают: подобная риторика может ударить по репутации страны.
Латвийская общественная организация Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») резко раскритиковала высказывания министра внутренних дел Яниса Домбравы по вопросам миграции и предоставления убежища. По мнению организации, слова министра свидетельствуют о непонимании обязательств Латвии как государства — члена Европейского союза и могут нанести ущерб международной репутации страны.
Поводом для заявления стали высказывания Домбравы после посещения центра размещения просителей убежища в Муцениеки. Министр заявил, что многие из находящихся там людей являются «мнимыми просителями убежища», которые «насмехаются над европейским гуманизмом». Он также раскритиковал работу Государственной пограничной охраны и Управления по делам гражданства и миграции, заявив, что они недостаточно эффективно решают проблему.
Позже в эфире Латвийского телевидения Домбрава предложил возвращать мигрантов в страны, через которые они прибыли в Латвию, если такие страны удается установить.
«Меня действительно не интересуют всякие европейские нормы. Пусть Европа воет и кричит», — заявил министр.
Ограничение иммиграции Домбрава ранее назвал одним из главных приоритетов своей работы на посту главы МВД.
«Часть предвыборной кампании»
В организации Gribu palīdzēt bēgļiem считают, что подобные заявления создают впечатление, будто нормы Европейского союза и международные стандарты в области прав человека являются второстепенными или могут игнорироваться. По мнению представителей организации, слова министра следует рассматривать скорее как элемент предвыборной риторики, которая вводит общество в заблуждение, предлагая решения, не имеющие юридической основы.
Правозащитники опасаются, что подобный подход может быть воспринят как допустимый не только политиками, но и государственными учреждениями, включая Государственную пограничную охрану, Государственную полицию и Национальные вооруженные силы.
Организация подчеркивает, что нормы европейского права и решения Европейского суда по правам человека являются неотъемлемой частью правовой системы Латвии. По действующему законодательству государство обязано принимать и рассматривать ходатайства о предоставлении убежища. Если заявление уже зарегистрировано, человек не может быть просто выслан из страны до завершения соответствующей процедуры. Решения о предоставлении международной защиты или отказе в ней принимает Управление по делам гражданства и миграции.
При этом организация отмечает, что Латвия и без того проводит достаточно строгую политику в сфере убежища. Согласно данным управления, в период с 2023 по 2025 год международная защита предоставлялась в среднем лишь 13% заявителей. В 2023 году убежище получили 128 человек из 1624 просителей, в 2024 году — 192 человека из 801 заявителя, а в 2025 году — 154 человека из 1288 просителей.
В пример приводят Венгрию
В организации напомнили о Венгрии, которая неоднократно проигрывала дела в Европейском суде по правам человека и Суде ЕС из-за ограничений в сфере предоставления убежища.
Особое внимание правозащитники обращают на одно из последних решений Суда ЕС по делу «Европейская комиссия против Венгрии». Согласно этому решению, Будапешт был оштрафован на 200 миллионов евро, а также обязан выплачивать по одному миллиону евро за каждый день неисполнения судебного решения.
По мнению организации, игнорирование европейских обязательств может угрожать не только репутации Латвии и соблюдению основных прав человека, но и государственному бюджету. Пока организация не приняла решения о дальнейших действиях в отношении высказываний министра. Однако там не исключают использования правовых механизмов защиты, если слова Домбравы перерастут в конкретные решения или действия. Кроме того, правозащитники допускают, что сами просители убежища могут обращаться в Европейский суд по правам человека либо за поддержкой к организациям, работающим в сфере миграции и убежища.
В свою очередь премьер-министр Андрис Кулбергс ранее заявил, что поддерживает позицию Домбравы о необходимости более жесткого подхода к решению миграционных вопросов.