В Юрмале пройдет грандиозный вечер мировой музыки: кто выйдет на сцену GALA GALANTE

Организаторы объявили программу вечера, который по традиции объединит на одной сцене выдающихся артистов разных жанров, стран и музыкальных направлений. Особенность концертов GALA GALANTE заключается в том, что многие номера и сценические дуэты создаются специально для этого события, формируя программу, которую невозможно увидеть ни на одной другой сцене.