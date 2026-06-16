Жулики в постоянном поиске все новых жертв.
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Сегодня 18:20
Мошенники взяли в оборот еще одну латвийскую госструктуру - как работает схема
Служба поддержки села (Lauku atbalsta dienests - LAD) сообщает о том, что получила информацию от фермеров в Латгале о случаях, когда несколько человек, выдавая себя за сотрудников LAD, пытаются убедить земледельцев заплатить деньги за якобы допущенные нарушения.
Мошенники утверждают, что хозяйствование велось ненадлежащим образом, и пытаются добиться того, чтобы фермер оплатил штраф, например, за неправильное скашивание травы.
Служба поддержки села подчёркивает, что никогда не требует оплаты штрафов ни лично, ни по телефону и призывает:
- не производить никаких платежей наличными или на указанный счёт мошенникам, которые обманным путём пытаются получить деньги от имени Службы поддержки села непосредственно в хозяйствах;
- всегда удостоверяться, что проверку проводят сотрудники Службы поддержки села;
- делиться этой информацией, чтобы предупредить других фермеров о возможности такого мошенничества.
Сотрудники Службы поддержки села при проведении проверок всегда могут предъявить служебные удостоверения и заранее информируют фермеров о том, что будет проведена проверка.
Если фермеры хотят убедиться, что в их хозяйстве действительно проводится проверка LAD, следует звонить в службу обслуживания клиентов LAD по телефону +371 29420515.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что в Латвии резко активизировались SMS-мошенники. Как не потерять свои деньги?